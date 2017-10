Maxine Medina, ‘HINUBARAN’ sa harap ng publiko

By Jojo Gabinete

Ang kanyang pinsan na si Dianne Medina at boyfriend na si Marx Topacio ang nagkumbinsi kay Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina na pumasok sa showbiz.

Walang-wala sa plano ni Maxine na sumal­i sa beauty contest pero masuwerte siya dahil ang beauty title na inaasam ng mga aspiring beaut­y queen ang kanyang napa­nalunan sa unang bese­s na paglahok niya sa Bb. Pilipinas noong nakaraan­g taon.

Nang magdesisyon siya na subukan ang pag-aartista, hindi rin nakaranas ng hirap si Maxine dahil isa agad ito sa mga bida sa kanyang unang pelikula, ang Spirit of the Glass 2: The Haunted ng Octoarts Films.

Biktima si Maxine ng matinding bullyin­g noong high school student siya. Hindi nilabana­n ni Maxin­e ang kanyang mga oppressor na isa sa posibleng dahilan kaya good karma siya.

Naranasan ni Maxine na hubaran ng isang gay classmate habang nakatayo siya sa lawn ng school at ang mga paninira sa kanya sa loob ng mga comfort room ang mababasa sa mga dingding na personal na nakita ng nanay niya.

Isa-isa na itinuro ni Maxine sa kanyang ina ang mga bully classmate at habang nagtatago siya, kitang-kita ng beauty queen ang pakikipag-usap ng nanay niya sa mga nang-api sa kanya.

Nangyari ang insidente bago inilipat si Maxine ng mga magulang niya sa isang exclusive school for girls.

Hindi marunong magalit, bihirang umiyak at hindi nagtatanim ng sama ng loob si Maxine pero lumabas ang lahat ng kanyang emosyon sa acting workshop kay Gina Alajar, bago nagsimula ang shooting niya para sa Spirit of the Glass 2: The Haunted.

“Nag-workshop ako with Miss Gina Alajar. Ang comment naman niya sa akin, okey naman daw ako sa drama pero yung pagagalitin mo ako, hindi ako maru­nong magalit eh.





“One time, sabi niya sa akin, after ng workshop namin, ‘Sige isigaw mo yan!’

“Oh my God, inilabas niya ang topic, Miss Universe. Oh my God, hindi ko talaga kinaya. Hindi na ako makahinga.

“Gusto kasi ni Miss Gina, umiyak ako, isigaw ko lahat, magalit ako, magmura ako. ‘Yun ang pinakamahirap sa akin, hindi naman ako nagmumura, hindi naman ako nagagalit masyado. ‘Yun nga, lumabas.

“Sabi niya, ‘Sige pa! Sige pa! Sigaw pa!’

“Nagulat ako, yung mga kasabay ko sa workshop, pagtingin ko, pati yung mga lalake umiiyak din. Naiyak sila,” ang natatawa na kuwento ni Maxine na dumanas din ng mga batikos na personal at matitindi nang sumali siya sa 66th Miss Universe noong January 2017. Looking back, napapangiti at napapailing na lang si Maxine dahil sa pakiramdam nito, ang buong Pilipinas ang bashers niya noon.