Maxene, Rob hiwalay na

Iba na ang kutob namin noon pa man sa mag-asawang Maxene Magalona at Rob Mananquil. Kahit na nababanggit pa rin ni Maxene ang Mister sa ilang Instagram post niya at noong Christmas ay kasama pa rin ni Maxene ang pamilya Mananquil, minus Rob na nasa Bali, Indonesia pa rin.

Pero ngayon, kapansin-pansin na bukod sa pag-alis na ni Maxene ng apelyido ng asawa niya sa kanyang IG account name, mapapansin din na hindi na sila nagpa-follow sa isa’t isa.

Hindi lang si Maxene ang nag-unfollow kay Rob, ang huli ay naka-unfollow na rin kay Maxene.

Advocate ng yoga, meditation, healing, peace sina Maxene at Rob kaya tiyak na marami ang nagugulat kung mauuwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Pareho rin silang “trauma survivor” tulad nang ibinabahagi nila.

Pareho namang positive ang mga post nina Maxene at Rob sa pagpasok ng 2022. Siguradong may malalim na dahilan ang pag-a-unfollow at pag-edit-out ni Maxene ng surname ng asawa niya.

Baby nina Solenn, Nico nag-birthday sa France

Second birthday na ni Thylanne o mas kilala ng mga netizen bilang si Tili. At ibinahagi nina Solenn Heussaff at Nico Bolzico ang naging selebrasyon ng anak.

Nasa France ngayon ang buong pamilya, kasama sina Anne Curtis, Erwann at ang baby naman nila na si Dahlia.

Bukod sa White Christmas, nagawa na nga ng buong pamilya nila na makapag-celebrate ngayon ng New Year at second birthday ni Tili in style.

Sa greeting ni Solenn sa anak, na-enjoy raw ng anak nila ang Mont Blanc cake nito at kahit two years old pa lang, ang dami na niyang candles na hinipan dahil mahilig daw ang anak na mag-blow ng candles.

“Happy Birthday to the love of my life. You have made these past 2 years the best of my life. All I want in life is for you to be happy. Shine bright baby girl.”

Sa loob naman ng dalawang taon, hindi halos tumatanggap si Solenn ng mga lock-in taping at talagang sa bahay lang ito kaya naging 100% hands-on talaga sa pagiging nanay ni Tili.