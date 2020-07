Maxene makapanindig balahibo ang dasal

Kahit na nasa Bali, Indonesia at abala sa kanilang yoga at meditation ng asawang si Robby Mananquil, ipinakita pa rin ni Maxene ang suporta niya sa kanyang network, ang ABS-CBN.

Iba naman ang style ni Maxene. Ini-record nito ang sarili habang nananalangin na sana raw, buksan ng Diyos ang puso’t isipan ng mga nasa Kongreso para makarating daw ang mga ito sa isang patas na desisyon.

Pinuri naman si Maxene ng mga netizens at diumano’y nanindig pa ang balahibo nila sa panalangin nito. Pero may isang nag-comment na, “anyayare na samga artista ng abs?” huh!

Christian, Delon magku-collab sa ‘We Are Here’

Naging pagkakataon ng mga artist ang quarantine period na mailabas nila ang kanilang creative juices.

Katulad ng Asia’s Romantic Balladeer na si Christian Bautista, kahit daw madalas ay sinasabi niyang hindi siya magaling na songwriter, pero ang bago nitong single under Universal Records, ang “We Are Here” ay naisulat niya ng 10 minuto lang.

Nasa kama raw siya nang maisip at magawa niya ito during lockdown.

“I was in bed, thinking about the future. And then, I decided, I must create my own future. I will not let the future decide for me,” sabi niya.

Natapos nga ni Christian ang kantang We Are Here na ang pangarap niya sana, makilala ito na mala- “We Are The World” nina Michael Jackson at Lionel Richie, yung makakapag-heal at inspire sa mga makakarinig sa panahon ngayon ng pandemic.

Hindi na naman bago kay Christian ang makipag-collab sa ibang artists sa iba’t ibang bansa, lalo na sa Asia. Bago pa raw ang lockdown, napag-usapan na nila ni Delon Tharmin nang magkita sila sa concert ni Ronan Keating na mag-collab sila.

Katulad ni Christian, nag-debut din si Delon sa pamamagitan ng singing contest bilang ito ang kauna-unahang IDOL Indonesia Grand Winner.