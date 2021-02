Max, Pancho relasyon ‘namemeligro’

Tila mas lalong nagiging maingay rin ang mga haka-haka kung hiwalay na raw ba ang halos bagong kasal pa rin naman at bagong mga magulang na parehong mga Kapuso star na sina Pancho Magno at Max Collins.

Ibang-iba na raw kasi ang mga posting nilang dalawa.

Talagang sa maraming pagkakataon ay hindi na sila magkasama o nagpu-post na magkasama sila. Madalas din na nagpapahiwatig si Pancho sa mga posting niya na miss na miss niya ang anak nila na si Skye. Although, madalas din naman kasi na nasa lock-in taping ito.

Kapansin-pansin din daw ang pagbu-bloom lalo ni Max at kaseksihan nito. Lalo na sa mga IG post niya na talagang naka-two piece ito at lumalabas din, nakakapag-beach kasama ang mga kaibigan.

Ang dami ngang humahanga kay Max, kahit mga kapwa nito artista. Tawag sa kanya ngayon ay “hot momma” o “hot mommy” to think na halos walong buwan pa lang yata mula nang manganak ito.

“Parang di nanganak,” “Sana all,” ang mga comments din kay Max.

Ang daming nagre-request both kay Max and Pancho na sana mag-post naman daw sila ng family picture.

Kung ano man nga ang totoong estado ng relasyon ng mag-asawang Pancho at Max, siguradong lalabas at lalabas din ang katotohanan.

Dingdong serye pinuri ni Gozon

Kahit tapos na at wala na sa ere ang Philippine adaptation na Korean drama na Descendants of the Sun, patuloy pa rin itong nakatatanggap ng mga rekognisyon. Binigyan ng commendation ni Attorney Felipe L. Gozon ang DOTS ang cast, creative, technical at production ng DOTS.

Nakasaad sa commendation letter ni FLG na, “It is my great pleasure to commend the creative/technical and production teams and artists of “Descendants of the Sun” the first and only Philippine production to have earned the distinction of “Most Popular Foreign Drama of the Year” at the Seoul International Drama Awards and the first GMA program to meet the international standards of the streaming platform Netflix.

“The GMA Management recognizes your hard work and dedication, overcoming challenges and difficulties set before you especially during this time of the pandemic, to ensure that the production of “Descendants of the Sun” was consistently world-class and something that we could all be proud of.

“On behalf of GMA Network, Inc., please accept my heartfelt congratulations to all of you for a job well-done. Your passion for excellence truly reflects our commitment to provide only the best entertainment program for our audience worldwide and across media platform.”

Aiko, Katrina tarayan may book 2

Ang isa pang programa ng Kapuso network na nabigyan ng commendation ay ang Prima Donnas at ang bongga, sigurado na ang pagkakaroon nila ng book 2 ngayong 2021.

Nasurpresa at talagang napapalakpak at tuwang-tuwa ang production, lalo na ang cast na kinabibilangan nina Jillian Ward, Althea Ablan, Sofia. Gayundin sina Aiko Melendez, Katrina Halili, Wendell Ramos at ang director nito na si Direk Gina Alajar.

Naging sobrang close ang cast ng panghapong seryeng ito ng GMA na bukod sa siyempre, sure na trabaho na sa kanilang lahat ang book 2, malaking bonus pa para sa kanilang lahat na magkakasama silang muli sa panibagong season.