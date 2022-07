Max, Pancho ‘balikan’ sa b-day ni skye

Sa kabila nang nag-post sina Max Collins at Pancho Magno ng magkahiwalay na birthday celebration nila para sa second birthday ni Skye at marami ang nag-comment at nagtanong kung bakit wala si Pancho or bakit wala si Max o bakit magkahiwalay ang celebration nila, tila nagka-hope ang mga followers nila na okay pa rin ang dalawa.

Nag-post kasi si Max ngayon ng picture ng birthday party ni Skye na version naman ni Pancho. At sa pinost niya, makikitang nandoon pala si Max.

Magkasama silang tatlo sa picture after less than two years siguro na hindi sila nakikita in one photo.

Kaya ang comment sa post ni Max, “Ayeee yung second photo parang naiiyak ako.”

“So happy to see you complete po.”

Pero may netizen din na nag-comment at naniniwalang co-parenting na lang silang talaga.

“It’s nice to see you three together. Co parenting. Ang pogi ng baby na yan.”

Sa 2023 pa aarte: Dingdong walang pahinga sa 3 show

Sa ginanap na zoomcom ng 4th anniversary ng “Amazing Earth” kunsaan, ang Kapuso Primetime King na si Dingdong ang host, natanong dito kung may gusto siyang hilingin sa bagong administrasyon pagdating sa pangangalaga sa kalikasan, sa mga hayop para maging amazing pa rin.

“Sa tingin ko, hindi siya dapat hinihiling. Sa tingin ko, dapat na kusa itong manggaling sa ating mga mamamayan, sa ating mga tao dahil tayo naman talaga ang nangangalaga ng mga magagandang bagay na binigay sa atin ng Panginoon.”

In a good place si Dingdong ngayon pagdating sa kanyang career dahil hindi lang ang Amazing Earth, kahit ang “Family Feud” niya, ang sitcom nila ni Marian Rivera na “Bonggang Villa” ay pawang mga matatagumpay na shows ng GMA.

Although sinabi ni Dingdong na may wino-work-out na next telesereye niya, pero nakikita raw niya na by 2023 na ito sakali man na eere pa.

“Sa ngayon, punong-puno talaga—literal na Monday to Saturday, meron akong ginagawa. So sa ngayon punong-puno talaga ‘yung mga kailangang gawin. Hindi ko muna iniisip kung ano ang susunod kasi, hindi pa naman tapos, medyo mahaba-haba pa ang tatakbuhin.

“Kung hanggang kailan na magiging everyday ako, hindi ko rin alam. Pero sabi nga nila, you just make out of the card you’re dealt with. So para sa akin, obviously, full house ang hawak ko ngayon. Ang maipapangako ko lang talaga, gagalingin ko itong full house na hawak ko ngayon.”

Ang month-long anniversary episodes niya kunsaan ang mga special guests niya ay sina Glaiza Castro, Ruru Madrid, Max Collins daw ang maituturing niyang top 4 amazing episode na nagawa niya.

Luis niligtas ang fan sa depresyon

Halatang naging masaya talaga si Luis Manzano at sa ilang bihirang pagkakataon ay seryoso ang Instagram post niya at hindi puro biro o kalokohan.

Ishinare ni Luis ang comment sa kanya ng isang netizen na nade-depressed dahil namatayan ng nakababatang kapatid dahil sa COVID-19. At ang vlog daw ni Luis ang nakatulong sa kanya na mapaglabanan ang depression.

Sabi ng netizen, “Hi. I recently lost my only sibling due to covid and I am clinically depress. My doctor said I need to find distraction that will help me. Aside from series of things I do, I started watching your vlog and the way you are sa Luis Listens has beem helping me get through my depression. So thank you and more power!”

Ayon kay Luis, ito raw ang nakapagbigay ng ngiti sa kanya.

“After a long day, this message put a smile on my face.”