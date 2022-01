Max itsa-puwera na sa pamilya ni Pancho

Tila mas na-convince ang mga follower ng mag-asawang Pancho Magno at Max Collins na hiwalay na sila dahil sa recent Instagram post ng actor.

Sa post kasi ni Pancho, shinare niya na nag-dinner silang family bilang post birthday celebration ng kaka-retire lang na V.P. for Drama for Entertainment ng GMA Network na si Ms. Redgie Acuña- Magno, happened to be, mommy nga n Pancho.

Hindi naman masisisi ang mga netizen na magtanong talaga at ang iba, tila na-convince na hiwalay na sina Pancho at Max dahil sa wala si Max sa naturang family dinner.

Ilan sa mga comment, “I think hiwalay na kayo ni Max L”

“Bat wala si Max?”

“Hiwalay na ba kayo ni Max?”

Sa ibang mga post naman, ang daming nagtatanong kung bakit matagal na silang walang family picture at never na raw nakitang magkasama sa kahit anong okasyon.

Matagal nang may mga balita at ispekulasyon na hiwalay na ang dalawa, pero parehong tahimik lang sina Max at Pancho sa isyung ito.

Chynna, Kean, mga anak sinakmal ng virus

Ang kinatatakutan at talagang alam namin na ginagawang lahat na pag-iingat ni Chynna Ortaleza, gayundin ng kanyang Mister na si Kean Cipriano na mangyari ay hindi pa rin nila naiwasan.

Nagulat talaga kami nang mag-post si Chynna sa kanyang social media account na positive silang pamilya. Meaning, silang dalawa ni Kean at ng mga anak na sina Stellar at Salem.

Marami ang nagsasabi na nag-iingat talaga na huwag madapuan ng Covid-19, pero si Chynna, alam namin na talagang todo ang pag-iingat na ginagawa nila. Wala rin silang kasambahay sa loob halos ng dalawang taon. Hindi tumanggap ng mga trabaho outside their home at nag-rent din sila ng bahay sa Laguna para mas makagalaw sa congested na Metro Manila.

Pero ang ending, kahit na wala silang exposure sa iba, hindi lumalabas at sabi nga niya, kung meron man deliveries, sa gate lang, sina-sanitized muna. Kaya laking gulat niya nang makaramdam siya ng symptoms at mag-positive. At ‘yun na, sunod-sunod na sila.

Sa post ni Chynna, binigyang-diin niya na airborne talaga ang isang source ng virus at ang kahalagahan talaga ng pagpapa-vaccine.

“Hi Cips! Been wanting to be introduced to you all for 2 years now.” ~ COVID-19 RT-PCR: Positive!

“How did we get it? I do not know. We have no close contacts. I did hear immense coughing next door (but damn who would have thought!) We have a strict family bubble. All deliveries are left at the gate- sanitized & sprayed before bringing them in to the home in proper PPE & KN95 masks.

“On a positive note.. I can truly attest to the efficacy of vaccines. (Covid, Flu, Pneumonia), The importance of self test kits as we were able to address & manage asap, Grateful for the immense support of family & friends who have gone out of their way to help & offer support and prayers, fronliners who make all things possible & faith that everything is perfectly planned & timed. Thank you Lord for interceding when Salem was screaming for help.

“We humbly ask for your prayers…

“P.S. Yung ubo nito parang kahol sa kawalan. Sana wag niyo na maranasan. Walang satisfaction mga teh.”

Ysabel bawal pang dyowain ni Miguel

Sina Miguel Tanfelix at Ysabel Ortega ang dalawa sa mga unang batch na kabilang sa “Sparkle,” ang dating GMA Artist Center na mas papakinangin pa ngayong 2022.

Tingin naman namin, very qualified naman ang dalawa. Sa part ni Miguel, napakarami na niyang pinagbidahan at talagang sumikat naman ang loveteam din nila ni Bianca Umali dati.

Si Ysabel naman, noon pa ay very promising na siyang talaga. At silang dalawa nga ang mapalad na magbibida sa much anticipated fantasy-hero serye ng GMA-7 na “Voltes V.”

Hindi kami sinagot ng dalawa sa balitang nakarating sa amin na ‘yung binubuong loveteam sa kanila ay mukhang nagiging totohanan. May chika nga na talagang dumadalaw si Miguel sa bahay ni Ysabel. Pero, mahigpit daw ang mommy ni Ysabel na si Michelle Ortega.

Bawal muna raw talaga na makipag-relasyon ang anak. Na okay rin naman dahil at least, talagang tutok ito sa anak at sayang din kung madiskaril ang career.

Naiintidihan naman daw ito ni Miguel at willing naman daw na maghintay. O ha.

Ang sinagot nilang dalawa sa amin, meron silang surprise this year. Hindi nila sinabi kung ano, pero nag-post si Attorney Joji Alonzo.

At nauna na nitong ini-announce na may gagawin serye sina Ysabel at Miguel (other than Voltes V) na malamang collaboration ng GMA-7 at Quantum Films. Ang magiging director ay si Direk Jeffrey Jeturian.