Max Collins ayaw manganak sa ospital

Baby boy ang magiging panganay na anak nina Max Collins at Pancho Magno. Sa July ang due date ni Max.

At dahil nga natapat sa pagkakaroon ng COVID-19, aminado si Max na may takot sila na manganak sa hospital.

Kaya nagdesisyon daw sila ni Pancho na mag-home birth na lang. Pinanood ni Max ang home birth video ni Rica Peralejo nang mangangak ito sa pangalawang anak. Nagkausap na rin daw sila ni Rica over the chat at natutuwa si Max dahil very supportive raw ito.

Water birth din ang plano ni Max na panganganak sa first baby nila ni Pancho at nagsisimula na raw sila ng online class para rito.

Useless si Nico — Solenn

Muli ngang ipinakita ng mag-asawang Anne Curtis at Erwan Heusaff ang larawan ng kanilang one month old baby girl na si baby Dahlia Amelie kasabay ng pagdiriwang ng Easter Sunday.

Nasa Melbourne, Australia pa rin sina Anne at Erwan kunsaan, doon piniling manganak ni Anne. Naabutan na ng sila ng lockdown dahil sa COVID-19.

Given na, lalo na sa mga celebrities ang pagkakaroon ng mga baby photo session mula sa mga kilalang photographer. Mabuti na lang at hobby ni Erwan ang photography kaya silang mag-asawa na ang nag-pictorial sa anak. Si Anne naman ang stylist.

Nag-comment si Solenn Heussaff sa post ng kapatid na si Erwan dahil useless daw ang mister na si Nico Bolzico in taking pictures. Sey niya, “ Please take photos of Thylane when you move back here lol. Nico is useless.”