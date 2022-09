Mavy tagos sa puso lambing kay Kyline

Hindi kumpleto ang pagdiriwang ng kaarawan ni Kapuso actress Kyline Alcantara nitong Sabado, Sept. 3, kung wala ang pagbati ng rumored boyfriend niyang si Mavy Legaspi.

Siyempre pa, tagos sa puso ang mensahe niya para sa kanyang “wolfie”.

Kalakip ang photo nila together, na kapansin-pansin na halos magkamukha na nga sila dahil parehas silang may cute na dimple, nag-post si Mavy sa kanyang Instagram.

“I wish I could attach my heart to this birthday wish. Only then you might understand how much you mean to me. I wish you are always happy, and I will try to make that reality for you,” sabi ni Mavy.

Super thankful nga si Mavy na dumating si Kyline sa kanyang buhay, nagsisilbing kulay sa kanyang mundo kapag siya ay nalulungkot.

“Thank you for being that smile when I’m feeling blue. Thank you for coming into my life. Happy birthday, wolfie (black heart emoji),” pagbati pa ng anak nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi.

Nag-reply naman si Kyline ng pasasalamat sa pagbati na ito ni Mavy sa kanyang 20th birthday.

Wolfie ang tawagan nina Mavy at Kyline sa isa’t isa.

Bakit kasi hindi pa aminin, obvious naman na super in love sila sa isa’t isa? Parang kulang ng “I love you” ang message mo ah. Hahaha!

Sa mga sumusubaybay sa relasyon ng dalawa, madalas ay surpresahin ni Mavy si Kyline kapag may pagkakataon. Palagi rin silang nagha-hangout na tulad ng ginagawa ng mga magdyowa.

Sa IG stories ni Kyline ay shinare niya din ang mga greetings na kanyang natanggap mula sa kanyang mga friends, family at supporters. (Batuts Lopez)