Mavy enjoy paiyakin si Kyline

Mukhang nagmana si Mavy Legaspi sa kanyang Tatay Zoren Legaspi dahil gusto raw nitong sumabak sa isang action teleserye bilang next project niya sa GMA.

Gusto raw mag-level up ni Mavy sa kanyang pag-arte at naging malaking tulong ang paglabas niya sa I Left My Heart In Sorsogon. Marami pa raw siyang gustong ipakita sa pagganap niya sa iba’t ibang characters.

“To prove to people na there still more coming from me, most especially from such a big show I Left My Heart in Sorsogon. Gusto kong patunayan na it just doesn’t stop from there. Definitely, action at fantaserye. Iyan ‘yung pinakagusto ko,” sey pa ni Mavy.

Pero mukhang ibi-build up muna si Mavy bilang romantic leading man sa mga future teleserye nila ng ka-loveteam na si Kyline Alcantara.

“Right now what’s in my heart I really wanna do a drama. Because before I Left My Heart in Sorsogon nagpe-prepare kami ni Kyline through workshops, and pinush kami during that time na puro iyak tapos nakita ko naman na I was able to do it. Nae-enjoy ko ‘yung batuhan ng linya with Kyline pagdating sa drama,” sey pa ni Mavy. (Ruel Mendoza)