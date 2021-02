Mavs Phenomenal lagot sa ‘Dayo Games’

HINIHINALANG nabalewala ang mga health at safety protocol dahil sa walang pahintulot na paglalaro ng mga amateur player na kabilang sa grupong Mavs Phenomenal Basketball.

Agad nakuha ang pansin ng Games and Amusements Board sa paglilibot ng Mavs Phenomenal dahil sa alegasyon sa paglabag sa mga quarantine protokol ng gobyerno.

“We have heard of this group and have forwarded the concerns to the relevant law enforcement agencies,” sabi ni GAB Chairman Baham Mitra. “It is unfair to those following the IATF guidelines.”

Ang Mavs Phenomenal Basketball ay pinamumunuan ng kilalang basketball trainer na si Maverick Bautista, isang dating mag-aaral at atleta sa Far Eastern University.

Noong Oktubre 17, 2020, sa kabila ng nakararaming bansa na natitira sa ilalim ng pangkalahatang quarantine ng komunidad, inihayag ng grupo ang ‘Dayo Series’ na makikita ang kanyang koponan na maglibot sa Luzon at hamunin ang mga koponan.

Patok sa YouTube at Facebook ang mga video nito ni Bautista na mayroon nang s1,100,000 na mga subscriber sa YouTube at 1,105,172 likers sa Facebook. (Lito Oredo)