Gabinete pabida sa China bakuna

Para maalis ang mga pagdududa at pangamba ay nakahanda ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpabakuna ng gawang China, partikular ang Sinovac vaccine.

Sinabi ni Presidenitial Spokesman Harry Roque na ito ay upang mawala ang takot at pag-aalinlangan ng publiko kung ligtas at mabisa ba ang bakunang gawang China.

Ayon kay Roque handa ang lahat ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpaturok ng Chinese vaccine kung magiging kuwalipikado sila sa listahan ng prayoridad ng gobyerno.

“Yes we are willing to be vaccinated as Dra. Vergeire said, pero yun nga po, it will really depend if you will qualify under the list of priorities,”ani Roque.

Ang Sinovac aniya ang bakunang pinapaboran ng Pangulo pati na ang Sputnik V ng Russia sa sandaling magiging available na rin ito .

“Yes po that’s the favored vaccine of the President, Chinese, if not Russian at ang iniisip nga niya, gusto nya pareho, paulit ulit nya sinasabi yan,” dagdag ni Roque.

Kasabay nito sinabi ng kalihim na ipinaglalaban niya sa Inter-Agency Task Force na isama rin sa mga prayoridad na mabakunahan ang mga mamamayang mayroong mga sakit at may mga pisikal na kapansanan subalit dumadaan pa aniya ito sa mahigpit na debate .

“Nandiyan naman yung data na kapag ikaw ay diabetic,ikaw ay may sakit sa puso eh talagang prone ka na mamatay pa nga dito sa COVID-19. Ang kontra naman ay nagsasabi na napakadali naman nyan, baka maging loophole yan para mauna sa pila,” wika ni Roque.(Aileen Taliping)