MAUTE SNIPERS TARGET NG AIRSTRIKES

Pangunahing target ng isinasagawang airstrikes ng mga tropa ng pamahalaan sa Marawi City ang mga sniper ng Maute Group na nakaposisyon sa matataas na gusali ng lungsod.

Ayon kay Lt. Col. Jo-ar Herrera, tagapagsalita ng Task Force Marawi, pangunahing problema na kinakaharap ng mga tropa ang snipers na nasa matataas na gusali kung kaya’t kanilang ginagamitan ng airstrikes kahit na malaki ang pinsalang idudulot nito sa siyudad.

“If we do not use airstrikes, we will incur more casualties of our troops,” paliwanag ni Herrera sa mga reporter na nagkokober ng mga kaganapan sa Marawi.

Noong Mayo 23 pa nagsimula ang bakbakan sa Marawi subalit patuloy pa rin na lumalaban ang mga terorista na nakaposisyon sa ilan pang bahagi ng lungsod.

Gumamit na rin ang militar ng jet fighters, attack planes at helicopter gunships na armado ng mga bomba at rocket, sa mga lugar kung saan nagtatago ang mga terorista.

“We have identified key defensive positions. These are being subjected to surgical airstrikes now. They are still occupying high-rise buildings. We need to take them down so we can facilitate a swift offensive of our troops,” ayon kay Herrera.

“One reason we are using air assets… is this is the advantage we need to neutralize the snipers’ positions. They occupy high-rise buildings so we have to be higher. So we use airstrikes,” dagdag pa ng opisyal.

Sinabi pa nito na bagama’t daan-daang mga miyembro ng Maute Group ang umatake sa Marawi, sa kasalukuyan ay nasa 80 na lamang ang natitira sa lungsod na patuloy na nakikipagbakbakan sa mga tropa ng pamahalaan sa ‘main battle area’ na mayroong 800 mga gusali.

“These are tall buil­dings. This was the center of commerce of Marawi City,” ayon kay Herrera.

Bukod sa mga sni­per, kinakailangan din umanong ma-clear ng mga tropa ang mga gusali mula sa mga improvised bombs at iba pang booby-traps na itinanim ng mga terorista.





Sinabi pa ni Herrera na may 300 pang mga sibilyan ang na-trap sa naturang lugar at ang iba ay bihag ng mga terorista na ginagawang taga-bitbit ng kanilang supplies at pwersahan pang pinagnanakaw sa siyudad.

Sa ngayon, nasa 366 terorista na umano ang nasawi, 39 naman sa sibilyan at 87 mula sa mga tropa ng pamahalaan.