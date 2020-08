Maureen, JK hindi hiwalay

Hindi nga totoo ang hinala ng iba na lovelife ang problema ni JK Labajo, dahil heto nga at nananatiling matatag ang relasyon nila ni Maureen Wroblewitz.

Again, makikita pa rin nga sa Instagram ni Maureen ang mga photo nila ni JK. At mukhang may bongga nga silang pupuntahan, dahil parang may pinaghahandaan na travel si Maureen, ha!

Umorder nga kasi si Maureen ng ppe sets para sa kanila ni JK Labajo. Na mukhang gagamitin nila sa pag-travel, ha!

Ang bongga lang na may couple ppe outfit na rin, ha!

Siyanga pala, sa latest photo ni Maureen ay kitang-kita pa rin ang mga peklat niya sa tiyan.

“Burned myself with a clothing steamer,” sagot ni Maureen sa mga netizen na nagtanong kung saan at paano niya nakuha ang mga peklat na `yon.

At payo sa kanya ng mga fan, pahiran ng olive oil, o aloe vera para agad na mawala ang mga natirang peklat sa kanyang tiyan. (Dondon Sermino)