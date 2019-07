Maureen damay sa pagka-‘nega’ ni JK?

Magse-celeb­rate na ang longest-running noontime show sa Pilipinas na “Eat Bulaga” ng kanilang 40th anniversary. Pero may ilang fans ng EB na hinahanap ang bagong pasok nilang dabarkads, ang Asia’s Next Top Model winner na si Maureen Wroblewitz. Bigla raw ka­sing naglaho ito at wala raw explanation kung bakit bigla itong hindi na napapanood sa EB.

September 2018 noong ipakilala si Maureen bilang bagong addition sa pamilya ng EB. Nabanggit pa ni Maureen na pinili niya ang EB over sa offer ng rival show nito.

Pero matagal na raw na missing in action si Maureen at kahit noong nakaraang birthday niya last June 22, inakala ng fans nito na ise-celebrate ito sa EB. Pero walang umapir na Maureen sa EB.

Ang tanging nababalita lang kay Maureen ay ang pagkaka-link nito sa “Buwan” singer na si Juan Karlos Labajo. May kinalaman kaya ang kontrobersyal na image ni JK sa pagkawala ni Maureen sa EB?

Hintayin na lang natin ang official statement ng EB tungkol sa absence ni Maureen o kung makakasama pa ba si Maureen sa 40th anniversary ng noontime show.

Anyway, sa latest posts ni Maureen sa Instagram, kasalukuyang nasa Pulo Cinta Eco Resort ito in Indonesia. Hindi klaro kung nandoon siya para magbakasyon o para sa isang trabaho.

Heto ang kanyang post:

“Before going to Pulo Cinta, the twins have told me about baby sharks around the area but have said that they wouldn’t do you any harm. After them telling me that I literally saw a man get eaten by baby sharks in this movie that I was watching. Now going back to the moment I took these photos. I literally saw a baby shark before ta­king this and you can imagine how terrified I was. I swear I could hear those baby sharks from the movie.

I only had like a minute to take these cause I ran so fast after hearing those apparent shark screams, also hello from my pimple.” (Ruel Mendoza)