Mau pinakalog ang wetpaks

HINIKAYAT ni volleybelle Kalei Mau ang kanyang mga fan na i-follow siya sa TikTok upang maipakita ang kanyang hidden talent.

Sa kanyang Instagram story ay pinatikim ng F2 Logistics Cargo Movers star ang kanyang twerk moves kasama ang kanyang kaibigan.

At kung gusto pa aniya ng ilan na makita ang tinatago niyang galing ay i-follow lang siya sa kanyang Tiktok account.

“If you don’t already.. follow me on Tik Tok to see my hidden talents hahahahaha,” pabirong pag-aanyaya ng Fil-Am spiker.

Sa ngayon ay pass muna sa Philippine volleyball ang 26-anyos na balibolista dahil nakatakda itong maging import sa isang liga sa Puerto Rico. (Aivan Episcope)