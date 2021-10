Mau, PH 6 iwas-hukay

IBUBUHOS ni ace skipper Tyler-Marie Kalei Mau at mga kasamahan ang makakaya upang mapanatiling buhay ang Choco Mucho sa 2021 AVC Asian Women’s Club Championship sa Nakhon Ratchasima, Thailand.

Nalugmok sa pangalawang sunod ang Philippine team nang tumiklop din sa Zhetysu ng Kazakhstan, 22-25, 19-25, 15-25, sa Pool A ng weeklong event.

Unulang bumalandra ang mga Pinay volleybelle laban sa Nakhon Ratchasima QminC VC ng host country sa Terminal 21 Hall din noong Biyernes, 11-25, 26-28, 17-25.

“It was quite disappointing that we can play good touches in defense but cannot convert in offense. For now, we really have to work on the team’s cohesion and making their teamwork really come out in the game,” litanya ni Choco coach Arthur ‘Odjie’ Mamon.

Ilang mga larawan naman ang ibinahagi ni Mau sa kanyang Instagram Linggo na may caption na “For the flag on my chest and name on my back #thankyoulord #sambansa.”

Sasabak ang CM sa knockout quarterfinals, Lunes, kontra sa no. 2 team ng Pool B.

Apat na magwawagi sa quarterfinals ang mga aabante sa do-or-die semifinals habang baba sa classification phase para sa panlima hanggang pampitong pwesto ang mga maliligwak. (Janiel Abby Toralba)