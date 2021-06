Mau panay tampisaw

NAGLALAGABLAB na kaseksihan ang ipinasilip ni volleyball star Kalei Mau makaraang ipakita sa social media ang kanyang ‘pamatay’ na kurba at beach body.

Masisilayan sa Instagram ang pagtampisaw ng 26-year-old open hitter na kasalukuyang nasa Puerto Rico para humampas sa Changas de Naranjito volleyball team ng Liga de Voleibol Superior Femenino.

“I am happiest when alive, near the ocean, and around good people,” caption ni Mau na huling pumalo noong 2020 Philippine Superliga Grand Prix kasama ang F2 Logistics Cargo Movers.

Makikita naman sa nasabing post na kasama ni Mau si former Cargo Movers import Lindsay Stalzer. (JAToralba)