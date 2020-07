Mau nilantad ang alindog

UMAAPAW sa kaseksihan si Philippine Superliga (PSL) star Tyler Marie Kalei Mau matapos ipasilip ng kanyang beach body.

Nag-post Sabado ng gabi ang 25-year-old, 6-foot-2 F2 Logistics Cargo Movers outside hitter Fil-Am ng kanyang beach photo sa Instagram na kuha sa Hawaii.

“It still blows my mind how blessed I am to have been raised in this magnificent place,” pahayag ng beteranang balibolista.

Nabighani naman ang ilang netizens sa kaseksihan ni Mau kabilang na ang kanyang teammate na si Abigail ‘Aby’ Maraño at Kapamilya actress Denise Laurel. (Janiel Abby Toralba)