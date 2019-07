Mau, F2 bibirahin ang Sta. Lucia

Standings:

F2 Logistics 5 0

Petron 3 1

Cignal 3 1

Generika-Ayala 2 1

Foton 2 3

PLDT 2 3

Sta. Lucia 1 4

Marinera 0 4

Mga laro ngayon:

(Velez Sports Center/Negros Occidental)

4:15pm — Sta. Lucia vs F2 Logistics

7:00pm — Generika-Ayala vs Cignal

TOKA ng powerhouse F2 Logistics Cargo Mo­vers na hambalusin ang Sta. Lucia Lady Realtors sa Philippine Superliga All-Filipino Conference ngayong araw sa Natalio Velez Sports and Cultu­ral Center sa Negros Occidental.

Tangan ang malinis na limang panalo, mu­ling kakapitan ng tiga­sing Cargo Movers si Fili­pino-American spi­ker Kalei Mau pagharap nila sa Lady Realtors sa alas-4:15 nang hapon.

Naging pangunahing sandata ng F2 Logis

tics si Mau nang dungisan nila ang mahigpit na karibal na Petron Blaze Spikers at Cignal HD Spikers.

Subalit hindi pa rin kuntento si F2 Logistics coach Ramil de Jesus, malayo pa raw ang laban.

“It’s not about the record. Yes, we have a perfect card so far, but we’re still playing in the eliminations. It’s still a long way to go,” saad ni de Jesus.

Nasa ilalim ang Lady Realtors pasan ang nakapanlulumong 1-4 karta. (Elech Dawa)