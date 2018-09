Matuod nga lider sa minoriya gituki sa Korte Suprema

Nadangat na sa Korte Suprema ang isyu kabahin sa minority leadership sa ubos balay balaoranan.

Kini human misang-at ug petisyon sa Korte Suprema si Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas ug ang iyang mga kaalyado nga magbabalaod nga mikuwestiyon sa pagka-minority leader ni Quezon City Representative Danilo Suarez.

Sa 44-pahina nga petition for certiorari, gipangayo sa grupo ni Fariñas nga ilhon isip minority leader si ABS Partylist Representative Eugene de Vera.

Giingong gibiyaan sa grupo ni Suarez ang minorya dihang miboto sila ni House Speaker ug kanhi Presidente ug karon Pampanga Representative Gloria Arroyo.

Kamatuoran bisan pa gani si Suarez miboto kang Arroyo.

Subay sa House Rule II, Section 8 nga ang mga miyembro sa Kamara nga mobotar sa midaug nga kandidato alang sa pagka Speaker ang molangkob sa mayorya ug napili ng majority leader.

Tungod niini nagtuo si Fariñas nga nakahimo ug grabing pagpangabuso o grave abuse of discretion silang Arroyo ug House Majority Leader Rolando Andaya tungod sa padayun nga pag-ila ni Suarez isip minority leader.

“In recognizing, and continuing to recognize, Respondent Suarez as the Minority Leader in the HOR, and refusing to recognize Petitioner De Vera as such Minority Leader, Respondents GMA and Andaya have committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by unlawfully excluding, and continuing to unlawfully exclude, Petitioner De Vera from the full exercise of his mandate and those of his co-Petitioners as the duly constituted Minority,” ang natala sa petisyon.