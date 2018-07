Matthysse ‘natakam’ sa Pinay Singer/Aktres

Kahit talunan, pinagkaguluhan pa rin ng mga Pinoy si Lucas Martin Matthysse nang kumain siya at ang kanyang mga kasamahan sa 5th floor restaurant ng Le Meridien after ng boxing fight nila ni Pacquiao.

Pangiti-ngiti si Lucas sa mga Pinoy na nagpapa-picture kasama siya. Nang magkaroon ako ng chance, nilapitan ko si Lucas at tsinika.

Nagpaalam ako kung puwede siyang mainterbyu at kaagad ko siyang tinanong, “How are you after the fight?”

“Sorry, no English,” ang ta­nging nasagot niya sa akin kaya hindi ko na pinagpatuloy ang pag-iinterbyu sa kanya.

Nang mag-join si Kara Mitzi sa table namin, nakita siya ni Matthysse. Naku, panay ang tingin ng boksingero kay Kara, kaya binibiro ang sexy singer/actres ng mga kasama namin na mukhang kahit tinamaan ng matindi ni Pacquiao si Matthysse ay mukhang ‘tinamaan’ naman ito kay Kara.

Eh, ang fresh ni Kara nung time na ‘yon, kaya hindi naman kataka-taka na maakit, matakam sa kaseksihan, kagandahan niya si Matthysse, no! Ang tanong lang, nagkaroon ba ng chance si Matthysse na makuha ang number ni Kara?

O nagkakilala kaya sila nung time na umalis na ako?

Well, ask natin ‘yan kay Kara kapag nagkita kami ulit.

Ang manager ni Kara na si Bisaya ay tawa lang nang tawa.