Matthew napiling Player of the Week

BALIK ang tikas ni Matthew Wright matapos na hindi makasama ang import ay binitbit ang Phoenix Super LPG na putulin ang kamalasan sa perpektong araw ng kasiyahan na Kapaskuhan sa harap mismo ng maraming manonood sa Smart Araneta Coliseum.

Hindi lamang nabingwit ng Fuel Masters ang malaking isda sa pagwawagi nito sa dating walang talo na NLEX Road Warriors sa iniuwing 103-92 panalo sa dalawang araw na PBA Christmas special na tinaguriang ‘Season of Joy.’

Halos dalawang minuto lamang nakapaglaro ang import na si Paul Harris matapos magka-injury, inako ni Wright ang responsibilidad at tinapos ang laro sa game-high 23 puntos upang ibigay sa Phoenix ang pinakamatamis na regalo sa pagpigl sa huling dalawang sunod na nalasap na kabiguan bago magpahinga para sa Bagong Taon.

Ang ace guard ay tumikada ng anim na triples kasama ang siyam na rebounds at apat na assists para makamit ang ikatlong Cignal Play–PBA Press Corps Player of the Week award kasunod nina NLEX guard Kevin Alas at Ginebra forward Arvin Tolentino.

“As bad as we played in our last two games, Matt said that we just have to keep on playing. That it’s either we go all the way with three straight losses or we stop the streak of NLEX,” sabi ni Phoenix coach Topex Robinson.

Isinelebra ni Robinson ang kanyang ika-47th kaarawan sa mismong Christmas Day kung saan umangat ang Phoenix sa kabuuang 3-2 record.

“These guys are really motivated, especially our leaders,” sabi ni Robinson ukol sa solidong kontribusyon nina Justin Chua, Chris Banchero, Jason Perkins, RJ Jazul at Aljun Melecio sa pagkawala ni Harris.

Si Chua, na nagtala ng 19 puntos at anim na boards, ay kinunsidera din sa lingguhang citation para sa Disyembre 22 hanggang 26.

Ang iba pang kandidato para sa karangalan ay sina San Miguel guardsTerrence Romeo at CJ Perez, Magnolia guard Paul Lee, Jio Jalalon at Calvin Abueva, Meralco guard Chris Newsome, TNT guard Mikey Williams, Alaska Maverick Ahanmisi, Jeron Teng at Robbie Herndon. (Lito Oredo)