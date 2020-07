Matteo umiral ang pagiging DDS kontra ABS-CBN

Halos magkasabay lang na nagsalita o nagpakita ng pakikisama ang mag-asawang Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo.

Kung timing kasi ang pag-uusapan, puwede talagang isipin ng lahat na kaya lang sila biglang nagsalita at nag-offer ng prayer at nagsasabing tila kaisa sila ng mga empleyado ng ABS-CBN na nawalan na ng trabaho ay dahil sa naging hayagang pagpuna ni Angel Locsin sa mga hindi pinangalanganang Kapamilya stars.

Pero, pwede rin na sa tagal na ng usapin ng network, mula sa unang araw na naipa-shutdown ito hanggang sa tuluyan na ngang hindi pinagkalooban ng prangkisa, baka naging sobrang hirap para kina Matteo at Sarah ang magbigay ng anumang pahayag.

Katwiran (kung katwiran nga) sa part ni Sarah, never naman daw kasi talaga itong sumasali sa mga ganitong usapin. Kaya yung pagbibigay niya ng statement was such a big deal na, lalo na sa kanyang mga follower.

Iba naman sa case ni Matteo. Vocal naman ito sa ibang usapin. Pero sa pangyayaring ito, ang pagiging DDS (though hindi naman niya ito direktang sinasabi na isa siyang DDS) at ang mga katungkulan niya sa gobyerno ang posibleng pumipigil dito.

At sa huli, dahil sa Instagram post niya, baka yung post niya ng pagla-light ng kandila at pagsasabing ipinagdasal niya ang mga empleyado, na ang iba ay malapit pa raw sa kanya ang baka huli nang marinig o mabasa from him.

Tila isang malinaw na statement na kay Matteo ang IG stories niya na mas better na manahimik na lang, two days after his candle post.

Aniya, “Speak only when you feel that your words are better than your silence.”

Kim Chiu todo emote pa rin sa IG

Magkasunod naman halos ang touching Instagram post ni Kim Chiu.

Halata rito na talagang naapektuhan at sobrang ang lungkot para sa mga Kapamilya na sa gitna pa ng laban sa pandemya ay wala ng trabaho.

Una rito ay kaisa si Kim sa mga nagsindi ng kandila at nag-offer ng dasal. Kahapon naman, nag-post ito ng video habang inaawit at tinutugtog sa gitara ang kantang “Kaibigan.”

Sabi ni Kim, “It feels really sad that most of the people behind this song, nawala na sa Abs. You will always be part of where and who I am today.

“Maraming salamat sa inyo sa tulong nyo sakin. Sabi sa kanta, “kahit na magkalayo nandito ka saking puso.” Mahal ko kayo.”

Nag-comment naman si Bianca Gonzales na isa sa host ng PBB kunsaan, unang nakilala si Kim at nanalo. Ayon kay Bianca, “Naalala ko vividly when you first sang this inside the BB house.”

Pokwang, Pauleen tandem sa talkshow ng TV5

Kinumpirma na ng manager at columnist na si ‘Nay Lolit Solis na ang isang alaga niya, si Pauleen Luna ay isa sa mga magiging talent ng TV5.

So, tuloy-tuloy nga ang pagre-recruit ng TV5 ng mga artists para pabonggahin ang entertainment nito. Bongga rin ang TV5 na napapayag si Pauleen, to think na mula yata nang ikasal ito kay Bossing Vic Sotto, sa Eat Bulaga na lang siya nakikitang lumalabas.

At kasabay ng kumpirmasyon na si Pauleen ay mapapanood sa talk show ng TV5, ang Kapamilya star na si Pokwang ay sa TV5 na nga rin ba mapapanood? Ayon kay Nay Lolit, makakasama raw ni Pauleen si Pokwang sa naturang talk show.

Naniniwala si Nay Lolit na keri ni Pauleen ang talk show dahil bata pa lang daw ito, nakitaan na niya na may sense magsalita at matured wisdom. Maganda rin daw na may iba itong diversion kahit pa full time wife to Vic at mommy to Talitha.