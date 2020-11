Matteo umamin sa ‘kasalanan’ kay Sarah

Naloka si KC Concepcion sa mga litaniya ni Matteo Guidicelli nang mag-guest ito sa Kitchen Collab show niya (napapanood sa YouTube).

Isa raw sa sikreto ng magandang pagsasama nila ni Sarah ay pag-ako niya ng pagkakamali sa lahat ng pagkakataon.

“Sorry love kasalanan ko talaga. Kahit hindi ko kasalanan, kasalanan ko talaga,” sabi ni Matteo.

So, marami kang kasalanan kay Sarah?

“Wala naman! Wala naman!” sagot ni Matteo.

Anyway, ang pagiging loving husband nga ang sa tingin ni Matteo ay best role yet niya.

“These are the best times of my life! I’m thankful to wake up next to my wife every single day. I feel blessed,” sabi ni Matteo.

Anyway, si Matteo nga ang endorser ng Newlywed Starter Pack ng Sun Life.

“I believe in the value of proper planning for my various pursuits, such as a movie role or a triathlon race, and I look forward to applying this in the next level of my financial journey. With Sun Life, I am more confident that I can give my loved ones a brighter future,” say pa ni Matteo. (Dondon Sermino)