Matteo, Sarah sa 2021 pakakasal

Hindi itinanggi ni Matteo Guidicelli sa Tonight with Boy Abunda na pinag-uusapan na nila ni Sarah Geronimo ang pagpapakasal. Pero, hindi nga raw ‘yon sobrang seryoso pa sa ngayon.

“Napagkukwentuhan lang minsan,” sabi ni ni Matteo.

Ngunit nang tanungin siya kung nagplaplano na sila, pinakiusapan na lang niya si Tito Boy na sasabihin na lang niya mamaya off-cam.

Pero nang mapunta na naman ang usapan sa dreams at goals, nadulas si Matteo sa King of Talk na naibahagi nga niya na sana pagkaraan ng limang taon ay mayroon na siyang pamilya at mga anak.

“Ang pangarap ko sana ay after 5 years, mayroon na akong dalawang anak at pamilya,” pag-amin ni Matteo.

Meaning, dapat ay sa 2021 sila magpakasal, para by 2023 ay may dalawang anak na sila, ‘di ba?

Well, sobrang kilig na kilig nga ang mga fan sa mga pinagsasabing ito ni Matteo. Na sa totoo lang, matagal na ngang wish talaga ng mga tagahanga nila na magkatuluyan na ang kanilang mga idolo, na susuportahan pa rin nila ang mga ito kahit na mag-asawa na.

Sa ngayon, pinagtutuunan niya ng pansin ang pagpapalago ng kanyang restaurant at ang kanyang pagbabalik telebisyon sa pinakabagong fantaserye ng ABS-CBN na Bagani kung saan gaganap siya bilang si Lakam ngayong dara­ting na Lunes (Mar 5). (Dondon Sermino)