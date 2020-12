Matteo maraming rebelasyon kina Pops, Martin

Epitome of a good exes, ‘yan ang ex-couple na sina Pops Fernandez and Martin Nievera. Kahit nauwi sa hiwalayan ang married life ng concert royalties, naging good friends naman sila eventually.

Kapag may mga isyu kay Pops, siguradong Martin will come to his ex-wife’s defense at gayundin naman si Pops for Martin.

Sobrang respeto rin naman kasi ang mayroon sina Pops and Martin sa isa’t isa!

At ang saya dahil kapag kasama nila ang mga anak na sina Robin and Ram, plus Martin’s bunso na si Santino (na sobrang accepted at mahal din ni Pops), one big happy family pa rin silang tingnan!

Ang pagiging good friends nga nina Pops at Martin ang dahilan kung bakit masaya ang loyal fans ng kanilang “love team”. Sobrang suporta pa rin sa kanilang mga proyekto lalo na kapag magkasama sila.

Ang “eXes & whYs with Pops and Martin” nga ng Colours channel ng Cignal Cable na magpa-pilot telecast na sa December 19, 9:00pm ay sobrang pinananabikan na ng mga fan!

Feeling ng karamihan ay para itong “Penthouse 7” noon (na siyang naging tulay ng relasyon nila).

Ang palaging sinasabi ng mga Pops-Martin fan ay sobrang excited sila for this show! May iba nga akong kilala na nagpapakabit na ng Cignal Cable para mapanood ang kanilang weekly show na co-produced ni Pops with talent manager Jojie Dingcong!

Anyway, isa nga pala sa nakapag-taping na fop “eXes & whYs with Pops and Martin” ay ang mister ni Sarah Geronimo na si Matteo Guidicelli.

Eh, anak-anakan ni Martin si Matteo, kaya aabangan ko ang episode na ‘yon dahil tiyak na maraming mari-reveal si Matteo lalo na sa married life nila ni Sarah.

Cable show nga pala ang “eXes & whYs with Pops and Martin” kaya for sure na hindi lang TV5 stars ang mapapanood doon, malamang na may mga makuha rin silang guests from ABS-CBN and GMA 7.

***

Miho Nishida malas sa lalaki

Kahapon ay nakatsikahan ko sa “Anything Goes” online show ko na napanood sa Abante News Online Facebook page ang “PBB” alumna na si Miho Nishida.

Grabe ang support ng kanyang mga fan sa guesting na ‘yon ni Miho dahil sobra na raw nilang nami-miss ang reality TV star. Sabi rin ni Miho, sana raw ay magka-project na uli siya sa ABS-CBN.

Nilinaw nga niya ang issue na nag-iinarte siya at namimili ng role.

Ang totoo raw kasi ay hirap talaga siya sa English dahil sa Japan siya lumaki. Noong una nga raw pati sa Tagalog ay hirap siya, pero ngayon naman daw ay ok na.

May improvement na raw siya dahil nakakaintindi na rin siya ng English, although hindi nga siya ganoon ka-comfortable pa sa pagsasalita ng language ni Uncle Sam.

Kuwento nga pala ni Miho, nitong COVID-19 pandemic ay naka-survive siya dahil sa pagtitinda sa online ng kung anu-anong mga produkto.

May health products din daw siya at thankful siya sa mga fan na tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng pagbili ng kanyang mga produkto.

‘Yun daw ang panggastos nila ng anak niyang si Aimee at ng kanyang nanay.

Sa ngayon, wala raw siyang love life at hindi muna niya iniisip ang magkaroon ng lalaki sa buhay dahil kailangan daw munang kumayod siya para mabuhay sila ng kanyang anak at nanay.

Saka na lang daw muna ang love life dahil hindi rin naman siya sinuwerte sa past relationships niya!