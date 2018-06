Matteo ilalantad kay Martin ang mga plano nila ni Sarah

Ramdam ko naman ang saya ni Martin Nievera sa pagkakaroon ng bagong talk show sa ANC (ABS-CBN News Channel), isa sa cable network channel ng Kapamilya network.

LSS (Long Story Short): The Martin Nievera Show ang title ng kanyang pagbabalik-talk show, huh!

Kahapon nga, promo shoot pa lang niya sa Alabang, sobrang ganado na ang Concert King, so, asahang mas doble pa ang excitement niya sa first taping day niya ngayon.

Ang first guest ni Martin sa taping ng LSS ngayon ay si Matteo Guidicelli. Sure ako na mapag-uusapan nila ang mga bagay-bagay sa binata at sa girlfriend nito na si Sarah Geronimo?

At dahil tatay-tatayan naman ni Matteo si Martin, for sure (and we’re very, very sure), magi­ging open siya talaga sa interbyu about his relationship with Sarah, kahit ‘yung tungkol sa nababalitang plano nilang pagpapakasal.

Naku, excited na rin akong mapanood ang first episode ng LSS na balitang magsisimula on June 18 raw sa new lifestyle block ng ANC.

Sabi ng mga taga-ANC tungkol sa talk show ni Martin sa kanila, “The show aims to compress long stories into short, consumable content. The show will also be a medley of ‘everything exciting’ from skydiving to unraveling the life of a superstar.”

At siyempre, para saan pa ba naman ang pagiging Concert King ni Martin kung walang kantahan sa show, kaya may singing segment din daw kada episode, huh!

At dahil good friends pa rin sina Martin at Pops Fernandez, for sure, magge-guest din doon ang original Concert Queen at ‘yon din ang isa sa magandang abangan sa LSS (Long Story Short): The Martin Nievera Show, ‘noh?! (Jun Lalin)

Annabelle, Eddie nagtalo sa ‘2 knees’

Naaliw at natawa ako nang bumisita ako noong isang gabi sa White Plains house ng mga Gutierrez.

Dapat ay sa Greenhills, San Juan kami magmi-meeting ng matriarch nilang si Annabelle Rama, pero dahil umulan nang pagkalakas-lakas (na hudyat na nga ba ng simula ng rainy season?!) ay ayaw bumaba ni Bisaya sa lugar na ‘yon at mababasa at magkakasakit daw siya, kaya umuwi na lang ng bahay at doon na lang daw kami magkita.

Tamang-tama naman na after pa ng knee surgery niya noong May 9 ko uling nabisita si Tito Eddie, kaya pagkakataon na rin ‘yon na makumusta ko siya.

Nang magkakasama na kami sa bahay nila, sabi ni Tito Eddie, “Jun, thank you, nabasa ko ‘yung sinulat mo kanina sa Abante, na nakakalakad-lakad na ako.

“Pero correction lang, one knee lang ang inoperahan sa akin!”

Hmph! Medyo naloka ako, kaya ang sagot ko, “Si Tita Annabelle nagsabi sa akin na two knees ang ooperahan sa inyo, kaya akala ko talaga, two knees talaga!”

“Naku, hindi ako ang nagsabi!” sabat naman ni Bisaya.

“Tita, kung hindi two knees ang sinabi mo sa akin, ‘di sana kinorek mo na ‘yung sinulat ko. Bakit dedma ka?!” depensa ko naman at tawa na lang nang tawa si Bisaya.

In fairness, masigla na nga si Tito Eddie at maganda na ang lakad niya.

“Pero nakakaramdam pa rin ako ng pain kasi mahaba ang hiwa sa tuhod ko,” sey ng mister ni Bisaya sabay pakita sa akin ng naghihilom na sugat sa kanyang tuhod.

Very proud naman si Bisaya na kaya ang laki ng improvement sa paglalakad ni Tito Eddie ay dahil masipag daw itong magpa-physical therapy.

“Palagi kasing sumusunod si Eddie sa PT niya. Palagi rin siyang nagpupunta kapag may schedule siya at panay na ang lakad niya rito sa bahay.

“Sayang nga ‘yung walker na binili ko, hindi na niya ginagamit,” sabi ni Bisaya.

So, ‘yung konting pain na iniinda na lang ni Tito Eddie ang problema at puwede na siyang bumalik sa work!