Matteo ‘di perfect husband kay Sarah

Sa bihirang pagkakataon ay nag-open-up si Matteo Guidicelli sa interview sa kanya ng kaibigang si G3 San Diego through Instagram Live.

All About Sarah Geronimo ang topic nila at kung paano na nga ba sila ngayon bilang mag-asawa. All praises si Matteo kay Sarah bilang misis at artist. Hindi raw alam ng tao kung gaano ka-passionate at perfectionist ni Sarah in-terms of preparation sa bawat performance nito.

Proud na proud ito kung gaano kagaling at kasarap mag-bake ang misis niya.

Diretsahang tinanong ni G3 si Matteo on how it feels daw to be ‘the Sarah Geronimo’s husband.’

“Every single day is a dream these days,” bonggang sagot naman agad ni Matteo.

“Up to now when we get off the car, everytime we got to bed, everytime we have breakfast, I’m like, my gosh, it has happened, after six years!

“We’re actually driving a car together, we’re actually, having breakfast together. We’re actually in a home together and we’re actually building a future together.

“I mean, this is incredible and I really believe, if something is really meant for you, it will happen. It will happen in God’s time. It will happen for the right reason if you have the right reason.”

Sabi pa ni Matteo, “I really believe, if you have an objective to go and achieve, you gonna have to have an honest reason in your heart on what you want it.”

Kung may malisya ka raw, paiba-iba ng gusto, hindi raw talaga mangyayari yung gusto mo. Sey pa ni Matteo, he is far from perfect, pero sey niya, “every single days, I tried to be the best for her.”

Glenda ligtas na sa COVID-19

Hanggang ngayon, napaka-inspiring talaga ng buhay ng isa sa itinuturing na young C.E.O. ng bansa, si Glenda Victorio. Ang kuwento nito from rags to riches, having her own family at 17 at sa edad niyang 23 ngayon, napaka-successful ng kanyang Brilliant Skin Essentials.

Makulay na ang buhay niya, pero heto’t tinamaan pa siya ng COVID-19. Hindi lang siya, pati ang Mister niya at ang dalawang anak, isang 5-year at 2-year old niyang mga anak. Gayundin ang pito pa sa pamilya nila at pito rin sa mga empleyado niya.

May mahigit 600 employees si Glenda sa Brilliant Skin Essentials at sa edad niyang yun, siya ang nag-aasikaso sa lahat.

Nakausap nga namin siya sa huling araw ng quarantine niya kunsaan, siya ang talaga ang naka-experience ng mga COVID-19 symptoms at na-hospitalized while the rest, halos asymptomatic naman.

Sabi niya sa amin, “Sabi ko noon, isa lang ang magka-COVID sa pamilya, parang ang hirap na, tapos, 11 kami sa family at may mga empleyado pa ko. Napakahirap magkaroon ng sakit na ito at talagang nakapanghihina ng loob. Pero, sabi ko, kapag ako pinanghinaan, paano na, naiisip ko yung pamilya ko at mga empleyado ko na maaapektuhan kung panghihinaan ako ng loob.”

Nagpapasalamat naman siya sa kabila ng hirap na pinagdaanan, na-survive niya ang naging bagong pagsubok at na-realized daw niya na dahil sobrang busy niya lagi sa trabaho, kung gaano kahalaga ang oras para sa pamilya niya.

Sa mga hindi nakakaalam, sa loob ng 3 taon ay nagawa ni Glenda na maging isang napakalaking kumpanya ng Brilliant Skin Essentials kunsaan, si Andrea Brillantes ang endorser.

Maraming followers sa social media si Glenda at ito ang naging susi niya kung bakit nagtagumpay ang Brilliant Skin Essentials bukod pa sa quality ng mga produkto. Nagpapasalamat nga ito na sa kabila ng pagkakaroon nila ng COVID-19, walang nagbago at patuloy ang suporta nang mag-operate silang muli after na ma-quarantine rin ang planta at opisina nila sa Morong, Rizal.

Dati pang gustong i-feature ng iba’t-ibang shows ang makulay na buhay ni Glenda tulad ng Maala-Ala Mo Kaya, open naman daw siya rito, pero gusto niya lang, yung accurate lahat ng lalabas at mapapanood.