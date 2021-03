Matira-matibay sa PBA

VERY good day mga ka-Abante!

Sa wakas dumating na ang SINOVAC sa ating bansa, dapat siguro tayong magbunyi dahil ang pag-asa ng bayan ay naisakatuparan na.

Sa mga matagal nang nanonood ng PBA sa ating bansa, ang kadalasang tanong, suggestion at opinion ay kung papaano mapapalakas ng kanilang paboritong team (walang sister team).

Kadalasang sagot ng mga miron ay huwag pakakawalan ang kanilang first round draft pick, normally kung ikaw ay may chance sa first pick at kadalasan ito ang pinakamahusay ng player, dito ka bumubuo ng team, hindi mo ito tine-trade o binebenta.

Kung sa hindi inaasahang sitwasyon na dapat ma-trade ang player, hindi dapat itong player mapunta sa team na mas lalakas pa.

Ang principle sa pagbuo ng malakas na team ay dapat ADDITION hindi subtraction.

Kahit trial and error sa recruitment pero kapag ang manlalaro ay subok na matibay at matatag, sa protected list na dapat ‘yan.

Kung ang player blue chip o mahusay talaga, karapat-dapat din mabigyan ng mahabang KONTRATA para maging panatag na rin ang kanyang kalooban at maramdaman niya na ang team ay seryoso na mag-invest ng panahon sa kanya.

Kailangan ng tamang panahon para sa coach at player para makapagbigay ng magandang resulta sa liga.

Sa unang taon ng mga bagong player, may ADJUSTMENT PERIOD, CHEMISTRY, SYSTEM at CULTURE na kanilang haharapin.

Tamang pili sa MATERYALES.

Base sa ating nasaksihan na laro sa PBA, kultura dito ay “matira ang matibay”.

Kailangan ng tapang, lakas ng loob, sipag at walang humpay na pagsusumikap, dahil sa tindi ng competition madali lang maglaho ang isang career ng player kapag ikaw ay pabaya.

Pa-vaccine na tayo mga ka-Abante, pero ingat pa rin sa virus, stay safe at iwas sa mga mataong lugar.

