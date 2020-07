Matinding pagtutol sa motorcycle backrider shield

Pinayagan na ng IATF (Inter Agency Task Force) mula pa noong Hulyo 10 ang pag-angkas ng mag-asawa o live-in sa motor kung gagamit ng barrier sa pagitan ng magka-angkas.

Sa halip na matuwa, tumutol ang mga stakeholders ng motorcycle community sa nasabing barrier. Kasama rito ang MDPPA (Motorcycle Development Program Participants Association) na binubuo ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha.

Ayon sa MDPPA, makakasira sa stability at handling ng motorsiklo ang pagkakabit ng barrier. Malalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga nakasakay dahil sa barrier. Sasagap ng hangin ang barrier na maaaring ikatumba ng motor, kahit banayad ang takbo.

Mawawala rin ang warranty ng motor dahil sa pagkakabit ng barrier na wala sa disenyo ng motor. At walang patunay na mapipigilan ng barrier ang paglipat ng virus sa magka-angkas.

Para sa MDPPA, sapat na ang pagsusuot ng helmet with face shield at face mask o balaclava bilang proteksyon sa Covid.

Napahayag din ng pagtutol ang Philippine Society of Mechanical Engineers (PSME) base sa siyensia ng aerodynamics. Ayon sa mga inhenyero, apektado ng barrier ang kaligtasan at kalusugan ng gumagamit, performance ng motor at polusyon sa kapaligiran.

Dahil sa barrier, sisirain ng aerodynamic forces ang stability ng motor na posibleng ikatumba nito. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng mga nakasakay.

Habang tumatakbo ang motor, mahihigop ang hangin sa likod ng barrier dahil sa air turbulence, kasama na ang ibang particles na posibleng nagdadala ng virus. Eto ang masisinghot ng backrider.

Dahil sa pagsagap ng hangin, mapupuwersa ang makina ng motor na magre-resulta sa mataas na konsumo ng gasolina. Magdadag eto ng usok at polusyon sa hangin.

Sumulat din sa IATF si Manny Pinol, ang chairman ng Mindanao Development Authority, para muling pag-aralan ang pagkakabit ng barrier. Sinabi ni Sec. Pinol, ang policy ay “impractical, expensive thus oppressive, and discriminatory”.

Mula nang gamitin ang barrier ng mga magka-angkas sa motor, ilang aksidente na ang naka-post sa isang motorcycle-oriented facebook page.

May rider na nag-post ng litrato ng basag-basag na barrier. “Bumili ako dahil sumusunod kami sa gusto nyo… hindi po kami mamamatay sa semplang pero yung mga basag na piraso na muntik ng sumaksak samin ang ikakamatay namin kung sakali,” sabi ng rider na taga Cubao.

Isang magka-angkas naman ang sumemplang sa Shaw Boulevard flyover. Ayon sa mga nakakita, biglang umihip ang malakas na hangin at nasagap ng shield nila; nawalan ng kontrol ang rider na ikinatumba nila. Ganoon din ang nangyari sa Makati City. Natumba ang magka-angkas sa scooter ng umihip ang malakas na hangin.

Pero sa kabila ng mga pagtutol at report ng aksidente, matigas na iginiit ni COVID Shield commander Lt. Gen. Guillermo Eleazar na ligtas ang disenyo ng backrider shield. Siniguro ng National Task Force for Covid-19 na epektibo ang shield na panangga sa coronavirus. Aniya, ang mga nabalitang aksidente ay dulot lang ng maling pagkabit at sub-standard materials.

Hindi mababawasan ang respeto ng mga tao sa IATF kung papakinggan ang boses ng stakeholders. Mas lalo pa silang gagalangin kung itatama ang kanilang maling pang-unawa sa gamit ng backrider barrier.