Matinding baha ibinabala sa reclamation sa Manila Bay

IMBES na panggigilan ang reclamation ng Manila Bay, dapat iprayo­ridad ng gobyerno ayon sa isang kongresista ang pag­lilinis nito.

Ibinabala ni Senior Deputy Minority Leader at Buhay Party-list Rep. Lito Atienza na magdudulot ng matinding pagbaha sa Metro Manila ang rekla­masyon ng Manila Bay.

“Itong limang reclamation projects na isinusulong sa Manila Bay ay magdudulot lamang ng mas matinding problema sa mga taga-Maynila. Lalong lalala ang problema sa baha, dahil kung ang bahagi ng tubig ay tatabunan ng lupa at bato, aagos sa lupa ang tubig at maaapektuhan ang mga bahaging nasa gilid ng Manila Bay,” pagbibigay-diin ni Atienza.

Ganito aniya ang nangyari sa mga lungsod ng Navotas at Ma­labon na binabaha kahit walang ulan.

“Sa mga reclamation projects na isinagawa sa ilang lugar sa Pasay, Las Piñas at Parañaque, yumaman ba at nakinabang ang mga residente sa mga lugar na ito? Mismong si Pangulong Duterte ay nagpahayag nang pagtutol sa mga reclamation projects. Sa halip na reclamation projects, dapat ay magtulong-tulong ta­yong lahat upang mali­nis ang ating mga katubi­gan,” pagdidiin ni Atienza.

Magpahanggang ngayon aniya ang inilabas na direktiba ng Sup­reme Court na linisin ang Manila Bay ay hindi pa rin naipatutupad.

“During our time as Environment Secretary, we worked on the decision and we stood on the side of the complainant, led by Atty. Tony Oposa, that government must address the environmental degradation of Manila Bay. This should be go­vernment’s priority and not any reclamation pro­jects in the bay area,” pahayag pa ni Atienza.

Inihalimbawa rin ng mambabatas ang Singapore at Hong Kong na parehong sineryoso at pinagtuunan muna ang pansin ang paglilinis ng katubigan bago naabot ang pag-angat ng ekonomiya.