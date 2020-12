Matet rumesbak sa kampo ni Nora

Hindi nakapagpigil si Matet de Leon sa pambibira sa kanilang magkakapatid ng mga die-hard Noranians, kaya naman rumesbak na rin ito sa pamamagitan ng post.

Bumanat nga si Matet sa mga fan ng kanyang ina na si Nora Aunor, at sinabihan ang mag ito na walang paggalang sa kapwa.

“Some people are really so delusional that they think it’s disrespectful when you don’t just sit back and allow them continue to disrespect you.”

Tahasang pinatungkulan ni Matet sa Instagram ang mga fan ng kanyang ina.

“NORANIANS” para kaming nakatali, nakabusal, habang sinasampal sampal!” sey pa niya.

Mahigit dalawang dekada na yata ang away-bati na sitwasyon ng mga anak ng superstar sa kanya dahil sa partner nitong si John Rendez.

Kinakastigo ng mga diehard fans ng Superstar sina Lotlot at Ian, sa paniniwalang tinitikis ng mga ito ang kanilang ina.

Sa pagkakaalam namin ay maayos ang relasyon ni Matet kay Nora, at huwag naman sanang maapektuhan ito dahil sa post na ito.

Andi lalake pinagbubuntis

Sa wakas ay lalake na ang susunod na magiging baby ni Andi Eigenmann sa partner na si Philmar Alipayo. Ibinalita ito ni Andi sa Instagram sa post niya ng photo ng mga anak na sina Ellie at Lilo.

“The secret’s out! We’re having a little happy islangBOY, in just a months time, we will be meeting him. I always thought i’d be a girl mom, so finding out this one will be a boy felt like the first time all over again. We are stoked, nevertheless! And I am that these girls will be wonderful big sisters to their little brother on the way,” sabi ni Andi.

Sa January 2021 manganganak si Andi. At kasalukuyan silang nasa Manila para sa Pasko at sa panganganak niya.

Megan, Mikael sumugod sa Pasig City Hall

Hindi natakot sa COVID-19 ang mag-asawang Megan Young at Mikael Daez nang dumayo sila sa Pasig City Hall. Nagbayad kasi ng yearly amortization real state property tax ang mag-asawa.

Ibinahagi ni Mikael sa Instagram ang naging karanasan nila sa paghahanap ng opisina para sa pagbabayad ng tax. Dahil edited ang video hindi nalaman ng mga follower ng mag-asawa kung nakilala ba sila ng mga tao sa Pasig City Hall.

Kahit naka-face mask sina Megan at Mikael, imposibleng hindi sila makilala ng mga tao dahil sa kanilang aura, bukod pa sa pareho silang matangkad.

Anyways, gusto lang ipakita ni Mikael sa post niya ang proseso ng pagbabayad ng amortization.

Glaiza, David inudyukang bumubo ng baby sa Ireland

Hindi na nakatiis sa pananabik, kaya lumipad pa-Ireland si Glaiza de Castro para makasama ang dyowang si David Rainey. Nakaposte sa Instagram ni Glaiza ang larawan na nasa tabing dagat at naka-winter outfit.

Ayon sa aktres, 24 oras ang ginugol niya sa biyahe para lang makarating ng Ireland.

Mukhang aabutin ng isang buwan si Glaiza o baka mas matagal pa siya sa Ireland.

Sa comment ng kaibigan niyang si Angelica Panganiban, tinanong nito kung mananatili na ba si Glaiza sa Ireland o doon na titira. At ang mga fan naman, hiniritan si Glaiza na bumuo na sila ng baby ni David doon.