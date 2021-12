Matatanda, may comorbidity delikado sa Omicron

Nagbabala kahapon ang World Health Organizaton (WHO) na hindi pa rin maaaring ikampante ang mild symptoms na epekto ng COVID-19 Omicron variant dahil maaari pa rin umano itong maging sanhi ng kamatayan sa hanay ng mga madaling tamaan ng virus tulad ng mga matatanda at may mga sakit o comorbidity.

Ayon kay Dr. Rabin­dra Abeyasinghe na kinatawan ng WHO sa Pilipinas, ang mga mild infection na ito sa nasabing mga grupo ang posibleng maging dahilan para mapuno na naman ang mga ospital sa mga pasyente sa COVID-19.

“And so, even if it overall causes mild disease in those vulnerable groups, it could cause severe, mode­rate severe, and even death,” ani Abeyasinghe.

Dahil dito kung kaya’t dapat aniyang maging mas maingat ang mga health expert sa paghahayag na hindi nagdudulot ng malalang epekto ang Omicron variant lalo na kung matatanda at may mga comorbi­dity ang tatamaan nito. (Mia Billones)