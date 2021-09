Matatag at mabilis na pagbabakuna ginagawa ngayon

Nitong linggong ito ipinagdiwang natin ang mga bagong milestones sa ating programa sa pagbabakuna. Noong Agosto 22, 2021, may higit sa 30 milyong bakuna ang naipamahagi at higit sa 13 milyong mga indibidwal na ang tumanggap ng dalawang doses.

Sumama ako sa dalawang kapwa ko miyembro ng Gabinete, mga opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), at ilan sa mga pinuno ng local government unit (LGU) mula sa National Capital Region (NCR) at sa Lalawigan ng Rizal sa pagdiriwang ng “30-M Jabs and Counting” na ginanap sa SM City San Mateo sa San Mateo, Rizal noong nakaraang Lunes, Agosto 23.

Itinampok din ng nasabing okasyon ang kooperasyon ng iba`t ibang LGU, lalo na iyong mga natapos na o malapit nang makumpleto ang kanilang mga target sa pagbabakuna. Tutulungan nilang himukin ang mga tao sa mga karatig bayan at lungsod na magpabakuna.

Sa pagtutulungan ng MMDA at ilang LGU sa NCR makakamit natin ang ating layunin na magkaroon ng proteksyon ng populasyon habang pinagbubuti natin ang pag-access sa mga bakuna. Mas maraming vaccination sites ang bubuksan para makapagpabakuna ang mga tao kahit na iyong mula sa ibang LGU. Sa katunayan, batay sa survey ng Social Weather Stations (SWS) para sa second quarter ng 2021, 68 porsyento ng mga tao ay hindi nahihirapan pumunta sa mga COVID-19 vaccination sites.

Ngunit ipinakita ng parehong survey na may mga lugar pa rin na walang access sa vaccination site at mabagal ang proseso ng pagbabakuna. Para masolusyunan ang isyung ito, gumawa ng paraan ang gobyerno para makapagtatag ng alyansa sa LGU at pribadong sector, tulad ng paggamit ng mall bilang vaccination site, mga drive-thru vaccination, all-day at all-night vaccination drives, pagbabakuna ng mga nakatatanda at maysakit sa kanilang bahay, at pagbubukas ng mega vaccination site gaya ng Nayong Pilipino Vaccination Center na kayang tumanggap ng hanggang 15,000 katao bawat araw.

Para madaling makapagpabakuna at mapabilis ang pagbabakuna, ang ibang LGU sa NCR na tapos nang magbakuna ng mga taong kasama sa grupong prayoridad ay nakahandang tanggapin sa kanilang LGU ang mga taong hindi pa nababakunahan kahit na hindi sila taga-roon. Pinupuri ko ang MMDA at ang mga LGU sa kanilang pagtulong na makamit natin ang hangarin na proteksyon ng populasyon.

Noong araw ding iyon ng pagdiriwang sa San Mateo, Rizal, iniulat ni MMDA Chairperson Benjamin “Benhur” Abalos Jr na sa 14 milyong populasyon ng NCR, kung saan 70 porsyento ay 9,800,000, 75 porsyento ng kwalipikadong populasyon o 7,350,611 ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna sa COVID-19, habang 43.5 porsyento o 4,262,546 ay ganap nang nabakunahan.

Ang mga datos na ito mula sa MMDA ay nakaka-inspire dahil 43 porsyento ng kwalipikado na populasyon sa NCR ay kumpleto na ang bakuna, na malapit na sa 50-60 porsyento na target para sa proteksyon ng populasyon para sa NCR at mga kalapit na lalawigan.

Tulad ng target natin noong ipinatupad ang Enhanced Community Quarantine sa NCR, sinamantala natin ang nasabing panahon para higit na mapabilis ang ating pagbabakuna sa pamamagitan ng pamamahagi ng apat na milyong mga bakuna para sa Metro Manila lamang, at umabot sa 45 porsyento ng ating target na proteksyon ng populasyon sa pagtatapos ng buwan na ito.

Ang pag-abot sa ating target na proteksyon ng populasyon, gayunpaman, ay hindi nangangahulugan na ihihinto na natin ang pagbabakuna sa kwalipikadong populasyon. Sa halip, patuloy nating itataas ang bilang ng mga taong nababakunahan. Sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagbibigay ng mga bakuna, sinabi ng ating Vaccine Czar na si Carlito Galvez Jr na maaari na nating ibahagi ng pantay-pantay ang mga bakuna sa mga lalawigan para mawala ang agwat ng bilang ng mga nababakunahan sa ibang rehiyon.

Ang gobyerno ay determinado na ipagpatuloy ang pagbibigay ng pantay na pag-access sa mga bakuna para mapabilis natin ang proseso ng pagbabakuna, lalo na ngayon na mayroong mas nakahahawang variant ng COVID-19. Malaking tulong sa pagpapabilis ng pagbabakuna sa mga LGU at vaccination center ang pirming pagdating ng mga bakuna.

Makakaasa kayo na hindi titigil ang gobyerno hanggang hindi nababakunahan ang lahat ng kailangang bakunahan. Tulad ng binibigyang diin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, walang ligtas hanggang lahat tayo ay ligtas.