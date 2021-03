Matataba unahin sa coronavac

KUNG si Eye Bank Foundation of the Philippines head Dr. Minguita Padilla ang tatanungin, dapat na makasama ang mga obese sa prayoridad ng gobyerno sa mabakunahan kontra COVID-19.

Sa panayam ng programang ‘Diskusyon’ sa Abante Radyo Tabloi­dista, sinabi ni Padilla na risk factor ang sobrang timbang pagdating sa COVID-19.

Aniya, napatunayan na sa ibang western country na mas mataas ang tsansa ng pagkamatay sa mga obese na tinamaan ng new coronavirus.

“Obesity is a risk factor, so I don’t know why it is not included [sa priority na bakunahan],” lahad ng doktora.

Aniya, kasunod ng mga healthcare worker at senior citizen, dapat isama rin ang obese na Pilipino sa mga prayoridad sa bakuna.

“So ‘yong high risk kung ako ang tatanungin, ‘yong grossly obese, more than 40% ‘yong body mass index, kung ganon ka, I think it should be considered,” aniya pa.

Imumungkahi ni Padilla sa Department of Health (DOH) ang naturang suhestiyon para masama sa priority ang mga obese. (Ray Mark Patriarca)