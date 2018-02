Matapos ang EDSA, ginahasa ang demokrasya

Inaamin ko, naniniwala akong ang EDSA People Power noong 1986 ang isa sa pinakama­ningning natin na sandali sa harapan ng daigdig.

Ngunit habang sinasabi ng isang matalik na kaibigan na wala na raw itong saysay na gunitain sa kasalukuyan, wala rin akong maisagot.

Kung naibalik ang demokrasya, sasabihin lamang ng tao ano ang napala natin sa demokrasya? Kaya naman napakadaling sabihin ng iba, “Do we really need freedom, or do we need discipline?”

Mahalaga ang EDSA dahil sa aral nito: Kaya nating magkaisa para magwagi. May iba’t ibang grupo o entidad na nagsasbaing sila ang dahilan ng EDSA.

Pero ang dahilan ng EDSA ay hindi ang kung sino mang Poncio Pilato kundi ang pagsasama-sama ng iba’t ibang grupo na magkakaiba ang interes sa tamang panahon at naging bahagi ng jigsaw puzzle na kung tawagin ay EDSA: Hindi lamang ang mga dilawan, ang mga rebelde, aktibista, ang mga sundalo at mga relihiyoso ngunit maging ang mga Socdems, mga Lumad, mga Moro, at marami pang iba na hindi laging nababanggit.

Ngunit hindi pala sapat ang magkaisa lamang.

Ayon kay Pangulong Andres Bonifacio sa kanyang sanaysay na “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog,” noong unang panahon masagana at maginhawa ang ninuno natin. Ngunit ang bawat kolonyal/totalitarian ay hindi lamang nang-aapi, nagbibigay ito ng mentalidad ng alipin sa harap ng dayuhan man o kabayan.

Kaya hindi sapat na patalsikin lamang ang mga ito, “Ytinuturo ng katuiran, na huag nating sayangin ang panahon sa pagasa sa ipinangakong kaguinhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katuiran ang tayo’y umasa sa ating sarili at huag antain sa iba ang ating kabuha­yan. Itinuturo ng katuiran ang tayo’y magkaisang loob magkaisang isip at akala at ng tayo’y magkalakas na maihanap ang naghaharing kasamaan sa ating Bayan.” Ayon kay Bonifacio, “Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan; panahon ng dapat nating ipakilala na tayo’y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan.”

Bakit hindi tuluyang guminhawa ang Pilipinas matapos na maibalik ang demokrasya? Sapagkat ang demokrasya na dapat ay magdulot ng kapakinaba­ngan ng lahat ay iniwan natin sa ating mga lider matapos nating magtagumpay, ilan sa kanila ginamit ito sa sariling kapakinabangan at ginahasa.

Sa isang sanaysay ni Emilio Jacinto, sinabi niya na hindi sapat ang salita at magandang intensyon, “Ynaakala ninyong sukat na ang salita, sukat na ang nasa? Gawa, gawa at gawa! Kung kayo’y walang kapangahasang gumawa, ang inyong pagkakaisang sinasabi ay isang kasinungalingang ibinabalat kayu sa inyong karuagan; ang pagkaisang inyong ninanasa ay isang pangarap ng inyong kaloobang pinamaguran ng hamak na pagsasarili.”

Pagkakaroon ng sari­ling pagkakakilanlan, pagkatao, mabuting kalooban at pag-ibig sa kapwa, ito ang susi para ‘di masayang ang diwa ng EDSA. Sa puso nagmumula ang ‘People Power’. Huwag tigilang bantayan ang demokrasya.