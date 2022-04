Matamis na panalo

Isa na marahil ang event na ito ang hindi makakalimutan ng inyong lingkod.

Nitong nagdaang Linggo ay napasama sa listahan ng ating tropeo ang 2022 Grandmaster Rosendo Carreon Balinas Jr. Negros Oriental Open Chess Tournament na ginanap sa Lamberto Macias Sport Complex sa Dumaguete City, Negros Oriental.

Natapos ang 8-round Swiss event na may tig-7.5 points kami ni Ellan Asuela ng Bacolod City, nag-draw kami sa Round 6.

Dahil tabla ang iskor namin ni Asuela ay kinakailangan namin dumaan sa Armageddon tiebreaker kung saan itim na piyesa ako na may 5 minutes at draw lang kailangan para manalo habang 6 minutes naman si Asuela na must win.

Naka-survive tayo sa Trompovsky Attack ni Asuela para maibulsa ang titulo at top prize P10,000 sa event na inorganisa nina Mr. Drigo Teves at Mr. Antonio Martin Olendo.

Ang 2-day (April 16 and 17) event na nilahukan ng 98 woodpushers, hosted ni Governor Roel Ragay Degamo sa pakikipagtulungan nina PhD CPA Ariel Potot ng “Barkadahan Para sa Bansa” P

partylist at ma’am Jeanshen “Shen” Rosalem na suportado nina Dr. Jose “Joe” Carreon Balinas at Engr. Antonio “Tony” Carreon Balinas, parehong co-founding chairman ng Bayanihan Chess Club, ay isinagawa bilang pagbibigay pugay sa aking maestro na si Grandmaster Rosendo Carreon Balinas Jr. na gumawa ng alingawngaw sa chess world matapos magkampeon sa 1976 Odessa, Ukraine International.

Nitong Sabado naman ay nagpakitang-gilas sina Michael Jan Stephen “Bonbon” Rosalem Inigo ng Bayawan City at Vhea Ashley Silvano ng Canlaon City matapos talunin ang inyong lingkod sa isang simultaneous gam habang naka-draw naman si Philippine Chess League (PCL) founding Chairman Ringo Villagonzalo ng Jimalalud.

Ito ay nilahukan ng 32 Negros chess players.