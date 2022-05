‘Matalino, maprinsipyo’ Barbie pinuri sa pagkampi kay Ping

Super excited ang mga firs time voters na sina Barbie Imperial, Barbie Forteza, Bianca Umali. Malaking event nga ito para sa kanila, dahil senyales na ito na may silbi na sila sa bayan, na ang mga tinig nila ay karapat-dapat nan gang marinig, pakinggan.

Anyway, marami lang ang nagulat, dahil biglang-bigla, nagpahiwatig ng suporta si Barbie Forteza kay Ping Lacson.

“Hindi nangako ng mga bagay na alam nating lahat na imposibleng matupad pero malinaw ang plano para sa bayan. May isang salita. At higit sa lahat, matapang at kayang ipaglaban ang Pilipinas.

“Kayo po ang presidente ko, Sen. Ping Lacson!” sabi ni Barbie.

Nasundan pa ang tweet na `yon ni Barbie ng mga photo ni Ping, na pumila sa presinto at bumoto.

“Yes, ito ang president ko. Pumila ng maaga para mauna. Hindi nagpauna!” sabi pa ni Barbie.

Umani ng papuri si Barbie sa biglaang mga tweet niyang ito.

“Well this is a refreshing sight to see. Matalinong artista. May sariling isip at prinsipyo. Hindi nagpadala sa hype, bandwagon o peer pressure.

“Ping Lacson is not the cool choice for millennial of class ABC. Salamat sa paglabas kahit hindi uso o popular,” mensahe ni Vanessa kay Barbie. (Dondon Sermino)