Mataas na parusa, puputol sa raket sa PhilHealth claims

Aprubado na ng pinagsanib na puwersa ng Senate at House of Representatives ang Universal Health Care (UHC) bill na nakatakdang ratipikahan sa linggong ito at pagkaraan ay maghihintay ng pirma ng Presidente upang maging ganap na batas.

Marami na ang nasulat tungkol sa kagali­ngan ng pagkakaroon ng isang UHC, tulad ng awtomatikong pagiging PhilHealth member ng lahat ng Pilipino ma­ging ikaw ay direktang contributor o hindi; mas magandang benefit package na layuning bawasan ang personal na paluwal; mas mahusay na public health facilities; at reporma sa buong health sytem sa pamamagitan ng pagpupuno sa kakulangan sa pasilidad, kagamitan at tauhan. Lahat ng ito’y ginawa upang mabigyan ang mga Pilipino ng agad na lunas sa karamdaman sa abot-kayang halaga.

Walong taon na ang nakalilipas buhat ng simulan nating pangarapin, sa pamamagitan ng pag-akda ng isang panukalang batas, ang isang UHC para sa mga Pilipino. Ilang kongreso ang nakaraan at ilang re-file ng bill ang nangyari bago tuluyang napagtuunan ng pansin ng Kongreso at naisulong hanggang maaprubahan ang UHC bill.

Isang aspeto ng UHC na hindi masyadong napag-uusapan ang ini­lagay nating amendment na pipigil sa naging laganap na panloloko sa mga PhilHealth member at mismong sa PhilHealth. Hindi na siguro lingid sa inyong kaalaman ang kuntsabahang nagaganap sa pagitan ng ilang tao o grupong konektado PhilHealth at mga accredited clinic at ospital.

Ang grupong ito ang nambibiktima sa PhilHealth members para makakolekta ng pera sa PhilHealth sa maraming paraan, tulad ng pagpeke ng pirma at dokumento o pag-engganyo sa miyembro na pumir­ma upang palabasin na siya ay nagkasakit at na-confine sa ospital. Isusumite ng ospital sa PhilHealth ang nasabing pekeng claim upang makakolekta ng refund.

May mga ospital at ilang taong nag iikot-ikot at nanghihikayat sa sinumang magpa-opera ng katarata o kanilang karamdaman, ‘di alintana kung ito ay kinakailangan ng mi­yembro o hindi. Bukod sa makakasingil sila sa operasyong ginawa na hindi naman kailangan, napapalobo rin nila ang hospital bill ng pas­yente sa pamamagitan ng pagkarga ng mga procedure at gamot na hindi naman ginawa at ginamit ng pasyente.

Ang mga ganitong raket ng ilang mapanlinlang na tao ang nagtulak sa atin upang ipasok ang major amendment sa UHC bill na nagtataas ng penalties o kaparusahan sa mga sangkot na PhilHealth emplo­yees at health care providers. Layunin nitong mabawasan, kundi man tuluyang matigil, ang panloloko sa mga mi­yembro at PhilHealth.

Multang mula sa P200,000, suspensyon ng kontrata o pagkabilanggo ng mula anim na buwan hanggang anim na taon ang nakaamba sa bawat bilang ng panlolokong kasasangkutan ng health care provider o opisyal at empleyado ng PhilHealth. Maging ang PhilHealth member na mapapatunayang nakipagkuntsabahan ay may karampatang parusa rin.

Naglagay rin tayo ng probisyon na nagdadag­dag sa benepisyo ng mga nagbabayad na PhilHealth member. Kailangan ito upang enggan­yuhin sila na patuloy na magbayad upang hindi masimot ang pondong ginagamit para mabigyan ng serbisyo at benepisyo ang mga non-paying PhilHealth member.

At pag-identify at paglaan ng karagdagang pondong gagamitin sa UHC – mula sa koleksyon sa buwis na ipinataw sa alak at sigarilyo, PAGCOR, PCSO at pondong galing sa gobyerno.