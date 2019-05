Mata sa Balota Movement nagpasalamat kay Digong sa pagkastigo sa Smartmatic

Maraming salamat po, Mr. President for your statement on Smartmatic.”­ Eto ang opisyal na reaksyon, sa pahayag ni President Rodrigo Duterte laban sa Smartmatic, ng Mata sa Balota Movement, isang eleksyon watchdog na kamakailan ay nagsampa ng mga kaso sa Korte Suprema at Ombudsman laban sa Commission on Elections (Comelec) at Smartmatic ukol sa isyu ng katiwalian sa proseso ng eleksyon sa bansa.

“Dispose of that Smartmatic and look for a new one that is free of fraud. It’s creating an environment of hostile attitude… improve on the system, stop using Smartmatic kasi pabalik-balik na ‘yan bakit pa sige Smartmatic na hindi naman nagbibilang . . . tapos nasisira,” sabi pa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng Filipino community sa pagdalaw nito sa Japan.

Kahapon ay sinabi ni Mata sa Balota Movement spokesman Dr. Michael Aragon na dahil sa mga salita na binitiwan ni Pangulong ­Rodrigo Duterte tungkol sa Come­lec at Smartmatic ay tunay na napatunayan nila ang matagal na nilang paniwala na ang Pangulo ng Pilipinas ay isang patriotiko at makabayan na handang lumaban at mamatay para sa mga Pilipino at bansang Pilipinas.