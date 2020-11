Masyadong mahal! DepEd balak limitahan paggamit ng module

RP

Aabot sa P1.2B ang ilalabas ng Department of Education (DepEd) para makapag-print ng mga learning module na nasira dahil sa mga nagdaang bagyo.

“Mag-download tayo ng P1.2 billion para sa mga supplementary learning materials, palitan iyong mga nasisira at saka iyong para for the next quarter, mahanda na ito lahat,” ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones.

Aniya, hindi dapat problemahin ng mga guro o estudyante ang gagastusin sa module dahil wala silang babayaran dito.

Saad pa ni Briones, pinag-iisipan na na bawasan ang paggamit ng mga module na pini-print dahil magastos ito at delikado rin sa kalikasan.

“Pinaka-expensive na learning material ay itong printed kasi gumagamit tayo ng papel, gumagamit tayo ng tinta, very expensive, not only expensive but very harmful to the environment,” saad ng kalihim.

“Kaya talagang tinitingnan natin iyong ibang paraan ng pag-share ng learning process sa mga bata natin,” aniya pa.