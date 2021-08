Masungi Georeserve pasok sa Lush Spring Prize

Kabilang ang Masungi Georeserve Foundation sa mga nakapasok sa listahan ngayong taon ng international Lush Spring Prize, na sinusuportahan ang mga inisyatibo na nakatuon sa environmental at social regeneration.

Nakasama sa 54 entries ang Masungi Georeserve geopark ng Pilipinas mula sa 400 na nagpasok ng aplikasyon sa buong mundo sa kompetis­yon ng Young Projects category nitong Agosto 2021.

Ipinagkakaloob ang Young award sa community groups at mga organisasyon sa pagitan ng isa hanggang limang taon na mapatutunayang may magandang track record at naghahanap pa ng mas maraming pondo upang mapalawak o mapaunlad ang kanilang proyekto.

Isang multi-award-winning geo-reserve conservation site ang Masungi Georeserve Foundation sa Baras, Rizal. Nakatuon ito sa pagpapanumbalik ng humigit-kumulang sa 3,000 ektarya ng mga limestone formations at itinataguyod ang nanga­nganib na biodiversity sa lugar.

Nabatid na ang naturang conservation site ay tahanan ng mahigit sa 400 species ng mga hayop at halaman, kabilang ang 8-foot flower na isa sa mga kinokonsi­derang pinakamatangkad na bulaklak sa daigdig, at ang bagong land snail subspecies na nadiskubre ng mga siyentista ga­ling University of the Philippines Los Baños.

Iaanunsiyo sa darating na Oktubre ang mga mananalo sa 2021 edition ng Lush Spring Prize, na nagsimula noong 2016. (Dolly B. Cabreza)