Mass vaccination kinakasa ng mga NCR mayor

Inihayag ni Parañaque City Mayor Edwin Olivarez ang plano ng mga alkalde sa National Capital Region (NCR) na masimulan ang mass vaccination pagsapit ng Hunyo.

“Sa pagpupulong namin, itong dadating na June na dadating `yong supply natin, ito po ang target natin, ang buong National Capital Region ay magkakaroon ng mass inoculation,” sabi ni Olivarez, chairman din ng Metro Manila Council, sa isang panayam sa radyo.

Sa Parañaque aniya, balak nilang makapagbakuna ng 5,400 residente kada araw para maabot ang 900,000 vaccinated individual sa pagtatapos ng 2021.

Ayon kay Olivarez, nagiging tiwala na ang mga residente ng Metro Manila dahil sa unang pagpapaturok ng mga health expert at mga opisyal ng gobyerno.

Samantala, sinabi ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. na posibleng makapagsagawa na ng pagbabakuna sa pangkalahatang populasyon ng bansa simula Agosto o Setyembre kapag bumuhos na ang suplay ng bakuna sa Pilipinas.

“Bubuhos po ang ating vaccines this coming June, more or less 9 to 10 million. And then also, lahat ng mga order po natin ay darating po ng July/August hanggang sa huling buwan,” ayon kay Galvez.

“Iyong ating tinatawag na other targeted adult population o iyong general populace ay baka mag-start na po tayo sa August or September,” dagdag ng kalihim. (Raymark Patriarca/Prince Golez)