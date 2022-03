Mass transit solusyon sa Metro Cebu trapik – JV Ejercito

Kinakailangan umanong magkaroon ng mass transit development para maresolba ang problema sa trapik sa Metro Cebu.

“We really have to have mass transit. That’s the only way we can really solve Cebu’s traffic,” pahayag ni Ejercito sa panayam sa radyo.

Noong 2019, idineklara ang “traffic crisis” sa Cebu dahil sa lumalalang sitwasyon ng trapiko sa Metro Cebu, ang pangalawang pinakamalaking metropolitan area sa Pilipinas matapos ang Metro Manila.

Nanawagan pa noon ang mga lokal na mambabatas sa national government na bilisan ang konstruksyon ng imprastraktura na magpapaluwag ng trapiko sa mga kalye sa Cebu.

Sa kanyang pagsuporta para maisakatuparan ang Cebu Bus Rapid Transit System at Cebu Monorail Transit System, na dating kilalang bilang Cebu MRT System, nanawagan si Ejercito sa mga Cebuano na tulungan siyang makabalik sa Senado nang sa gayon ay maipatupad na ang mga mass transit project.

“I am asking all the Cebuanos. Mga kaigsuonan (brothers and sisters), sana tulungan niyo po ako na makabalik sa Senado,” dagdag pa ng dating mambabatas. (Dindo Matining)