Mass testing sagot sa COVID endemic

Bunsod ng pahayag ng World Health Organization (WHO) na ang novel coronavirus na siyang nagdudulot coronavirus disease 2019 o COVID 19 ay maaaring maging endemic tulad ng human immune-deficiency (HIV) virus, muling itinulak ni Senador Richard Gordon ang mass testing.

Ayon kay Gordon, chairman at CEO ng Philippine Red Cross, habang walang natutuklasang bakuna laban sa COVID-19, makatutulong ang pagtukoy ng virus sa pamamagitan ng testing.

Hindi man aniya, mawawala ang virus, mapipigil ng testing ang pagkalat ng COVID lalo na sa mga taong immune-compromised o may iniindang sakit.

“As the WHO official said, this virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away, so we have to have very significant control of the virus. Kaya kailangan na we unmask the virus so that we can isolate and conduct contact-tracing to be able to control its spread,” paliwanag ng senador.

“Kung maraming magpapa-test, mahihiwalay ‘yung mga positive at malalagay sila sa mga ospital o sa mga quarantine centers. Makakapagsagawa din tayo ng contact tracing para mapigilan ang lalong pagkalat ng sakit na ito. Our aim is to ensure victory over the virus,” dagdag pa niya.