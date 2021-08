Mass resignation ng mga frontliner nakaamba

Magsasagawa ng mass resignation ang mga health worker kapag ipinagpatuloy ng Department of Health (DOH) ang pag-antala sa kanilang mga benepisyo.

Kinumpirma ni Filipino Nurses United (FNU) president Maristela Abenojar,ang banta kung patuloy na hindi nila matatanggap ang ‘special risk allowance’.

Nabatid na tototohanin na ng mga nurses partikular sa mga pribadong pagamutan ang banta na mass resignation dahil nakaraang taon pa hindi nailalabas ang naturang benepisyo.

Kabilang na sa benepisyo ang special risk allowance (SRA) na nakapaloob sa Bayanihan Law para sa mga medical frontliner na P5,000 kada buwan.

Kaugnay nito ay hiniling rin ng mga pribadong nurse na mabigyan sila ng active hazard duty day (AHDP) na P3,000 kada buwan.

“Under the Bayanihan, only those in the public sector shall receive AHDP. But when they attend to COVID-19 patients, it does not matter if you are from private or government. The risk is the same,” ani Abenojar.

Ayon naman kay Alliance of Health Workers (AHW) President Robert Mendoza, ilan na rin sa kanila ang nag-iisip na mag- early retirement dahil wala naman silang sapat na proteksiyon na natatanggap sa pamahalaan.

Ang banta ay ginawa ng mga health worker kasunod ng ulat na maraming hospital sa bansa ang nasa full capacity dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID 19. (Juliet de Loza-Cudia)