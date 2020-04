Mass, random testing pangontra sa pagkalat ng Covid- Angara

Upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 (COVID-19), kailangang bilisan ng gobyerno ang implementasyon ng mass at random testing partikular sa community level, ayon kay Senador Sonny Angara.

Higit sa 6,000 na ang tinamaan ng COVID-19 sa bansa at inaasahang tataas pa ito dahil sa mga isinasagawang test ng Department of Health at mga local government unit.

Nangangamba si Angara na maraming Covid carrier ang hindi pa nasusuri kaya patuloy sa pagkakalat ng virus sa kanilang komunidad.

Tinatayang nasa 20 porsyento ng Covid carrier ang asymptomatic o yaong mga walang sintomas na virus.

“We need massive and random testing. With massive and random testing, you can spot the silent carriers and then the individuals concerned and their communities will be able to respond appropriately to stop the spread of the virus,” saad ni Angara.

Tinatayang 4,000 kada araw ang tine-test ng mga sertipikadong laboratoryo ng DOH kaya prayoridad nila ang mga maysakit, mga vulnerable tulad ng mga senior citizen at may mga dating karamdaman.