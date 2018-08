Mass layoff, gikabalak-ang mahitabo sa kagamhanan – solons

Mipahimangnu silang ACT Teachers Rep. Antonio Tinio ug France Castro sa gipanglantawan nga pagpanaktak sa trabaho sa gobyerno.

Tungod kini sa Joint Circular sa Civil Service Commission, Commission on Audit ug Department of Budget and Management nga nag-i-institutionalize sa agency hiring sa mga trabahante

Gisang-at sa duha ka sakoo sa Makabayan bloc ang House Resolution 2059 alang sa pag-imbestigar sa Kamara ang epekto sa CSC-COA-DBM JC 1 nga giisyo niadtong Hunyo 2017.

Mahimong magresulta kini sa mass layoff sa mga job order ug contractual employees sa katapusan sa 2018.

Sa pagkakaron moabut sa 600,000 ang mga kawani sa kagamhanan nga adunay contract of service ug job order.

Na dismaya si Tinio tungod sa nagkakusog nga panawagan batok sa endo ang gobyerno pa mismo ang mipalapad sa sistema sa agency hiring sa empleyado.

“This Resolution is a big slap on the face of the 27% or more than one-fourth of the entire government workforce who had for so long been denied of employer-employee relationship with the state,” pagpasabot ni Tinio.