Mass gathering sa Chinese New Year binawal ng DOH

Pinaalala ng Department of Health (DOH) na bawal pa rin ang mass gathering sa kabila ng unti-unting pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Ang pahayag ay ginawa ni DOH Undersecretary Ma. Rosario Vergeire kasunod ng napipintong paggunita ng Chinese New Year sa susunod na buwan.

Sinabi pa ni Vergeire na masusing mino-monitor ng DOH ang mga kasong COVID sa bansa.

“We are closely monitoring and according to projections, the peak may happen by the end of January or by the middle of February,” pahayag pa ng DOH official.

Wala rin aniyang rekomendasyon pa ang DOH hinggil sa pagbababa ng alert level sa Pebrero.

“ I think it’s early to declare or say to people that we will deescalate to alert level 2,” paliwanag pa ni Usec. Vergeire.