Mass gathering bawal pa rin sa kampanya – DOH

Nagpaalala ang Department of Health (DOH) na hanggang ngayon ay pinagbabawal pa rin ang mass gathering kahit panahon ng campaign period.

Ani Vergeire, nababahala sila sa pagdumog ng tao sa mga campaign event kahit pa bumababa na ang COVID-19 cases.

“This is really a cause of concern. Ang lagi nating tatandaan na even if our cases ay bumababa na, the virus is still here,” wika ng health official.

“Ito pong mga mass gathering po, hanggang sa ngayon hindi pa rin po natin ‘yan ina-allow,” aniya pa. “But we have seen these campaign sorties have resorted, nakapag-produce ng ganito kadaming gathe­ring.”

“Gusto lang po naming magpaalala sa ating mga kababayan na pumupunta sa ganitong gatherings, mag-iingat po tayo,” sambit ni Vergeire. (Ray Mark Patriarca)